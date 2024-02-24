トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1578

ボリス

そうです、誰もゼロに収束させることを約束したわけではありません。

乖離した時系列の混合物をどのように取引するかという質問でしたが、どれが底になるか上になるかは わかりません

わからなければ、推測という選択肢しかない)

 
ボリス

発散する時系列を混合して取引する問題でした。

抽象的に - 継承順のレーベンシュタイン距離を考える。この指標は妥当なものよりも大きい。つまり、行が「絡み合っている」ので、再計算する必要があるということだ。
スピットから列を取らないということは、自分だけでなく、多くの人が見積もりを変えて出入りをすることを意味します。そして、何かを考えることができます :-)

 
マキシム・クズネツォフ

写真：上位にいるものは上位に居座りやすい。

私たちの村では、そんな言葉さえ知らない。

言いたいことをもっと明確にしてもらえませんか？

もちろん確率はありますし、統計学的なものもありますが...。しかし、なぜか私たちを助けることができない((

削除済み  
ボリス


鬼門

例えば、ほぼ同じ地点から10以上の時系列が出ているとします。

もし、どのBPが他のBPより高くなるか低くなるかが事前にわからない場合、系列の合計の乖離を利用してどのように取引すればよいのだろうか。

似たような行がたくさんあるので、たぶん、それらが共和分であるかどうかをチェックする必要があります。
 
シリーズが非常に似ていることがあります、これは本当です

であり、その差は定常過程とあまり似ていないが、いくつかは「共集積」している可能性も認める

相反するもの、交錯するもの、乖離するもの、収斂するもの

信頼できる唯一の事実は、ほとんどが発散していること、つまり、系列間の初期距離が最終距離よりも小さいことです。

もちろん、期末にどちらが高く、どちらが低くなるかがわかれば、何の問題もないのですが......。

ボリス

まあ、距離が直線的に変化するのであれば、問題ないのですが。写真を見ているのですが、もう1つはわかりません。一方は購入、もう一方は販売、残差によるシグナルを許可することができます。

つまり、これしか選択肢がないのです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

直線的に？

写真を見ていると気分が悪くなる


とかならいいんだけど、コンプレックスが重なってる((



そして、これ





通常（標準利益）の位置 - 1行目 - 青い線が他のものより下に位置している場合

しかし、これは必ずしもそうではなく、まだ原因を特定できていません

ボリス

YがXに比例して変化する場合、つまり線形依存性＋周期＋ノイズがある場合、両方の曲がった線がどちらに向かっても、異なる方向であっても違いはない

ですから、観測回数が足りず、その1000倍は必要なのです。あるいは、曲線の背後にある基本的なパターンがどの程度一致しているかを評価するためです。

以上、フォーラムから離脱しました。新年あけましておめでとうございます。

 
ボリス

ボリス、合成は金融系列の和に過ぎない。 合成にできるのは、無期限に分散を狭めることだけだ。 だから、合成ではなく、元の系列の発散曲率を観察し続けることをお勧めする。 同じ絵、同じ拡大曲率を見ることができるだろう。この拡大パターンをどう取引するかは分からないが、曲率のどこかが向きのベクトルを変え始めたら、他のどこかも向きのベクトルを変えるはずだということは推測できる。
この拡大する曲面雲が中心から強く外れた時を観測すれば、統計を取って何か役に立つことを発見できるかもしれません。 しかし、これは手口ではないので、本題から外れた情報を投稿してしまい申し訳ありません。
 
