トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1580

Boris 2019.12.29 19:48 #15791
マキシム・ドミトリエフスキー

削除済み 2019.12.29 19:49 #15792
ボリス

Boris 2019.12.29 19:50 #15793
マキシム・ドミトリエフスキー

Boris 2019.12.29 22:32 #15794

Boris 2019.12.30 14:28 #15795
アナトリー・ザイニチコフスキー

Mihail Marchukajtes 2019.12.31 16:13 #15796

Aleksey Vyazmikin 2020.01.01 21:29 #15797

Mihail Marchukajtes 2020.01.01 22:26 #15798
アレクセイ・ヴャジミキン

面白いけど、はっきりしない :-)

Mihail Marchukajtes 2020.01.02 09:05 #15799

削除済み 2020.01.06 13:38 #15800
エフゲニー・デューカ
さて、共結合
不幸中の幸い
ので、ボックスにチェックを入れる以外はほとんど意味がない - これらの行はごく最近共時効になった。
それは、私たちが後から発見する幸せです。
だからしょうがない
他には何もないようだ。
ということです。
哀しい
あるいは、例えば、2つのシリーズがあり、それぞれが独自の増分で構成されています。
またはこれ
またはこれ
またはこれ
合成でできることは、分散を無限に狭めることだけです。 したがって、合成ではなく、オリジナルの系列の発散する曲率を観察し続けることをお勧めします。 同じように拡大する曲率で同じ絵を見ることができるでしょう。この拡大パターンをどう取引するかは分からないが、曲率のどこかが向きのベクトルを変え始めたら、他のどこかも向きのベクトルを変えるはずだということは推測できる。
ということで、あまり強くはないですが、かなり安定しているようです。
そこで、オーバートレーニングの可能性を調査するという質問が出たわけですが
同僚
来年は、市場に適した一般化されたモデルのみが届くことを祈念しています。グッドラック !!!!
そして、あなたのリフレッシュのために。新年度のヒット商品
CatBoostの ビデオは、どちらかというとプログラマー向けです :)
アハトブラザーズにいます。今日はお休みで、マーケット概況の最後のシンボル価格が抜けています。ティックエミュレーションなどでアップデートする方法はないのでしょうか。ラストプライスなしで数えたくないです:-)
フォーラム全体を検索してみましたが、残念ながら見つかりませんでした。
私はここで新しいですし、スレッドが大きいです、サマリを与えることが困難でなければ - ニューラルネットワークを使用して、相場を予測することは可能ですか？ 任意の実用的な例がありますか？
私はこれに深く関わっていて、Googleのcolab + TensorFlow + Keras + Telegramで仕事をしています(自分でも結果を示しています)。
要するに、「働き始めた人は、帰って誰にも言わない」というのがテーマです。仕事を始めない人は、ただ去っていくだけです。
スタッツ解析のフアース、そしてその上にMOという形でチェリーが乗っているという結論になりました。個人的な意見です。AIによる自動操縦で統計解析を行う有効な方法があるのだろうと思いますが、私は成功したことがありません。統計解析ではなく、いわばエコノメトリックス・フェアスト です。NSはあくまで「なんでやねん」的なものです。