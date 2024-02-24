トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1580

マキシム・ドミトリエフスキー

さて、共結合


不幸中の幸い

ので、ボックスにチェックを入れる以外はほとんど意味がない - これらの行はごく最近共時効になった。

ボリス


それは、私たちが後から発見する幸せです。

だからしょうがない

他には何もないようだ。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ということです。

哀しい

 

あるいは、例えば、2つのシリーズがあり、それぞれが独自の増分で構成されています。

またはこれ

またはこれ

またはこれ


 
アナトリー・ザイニチコフスキー
合成でできることは、分散を無限に狭めることだけです。 したがって、合成ではなく、オリジナルの系列の発散する曲率を観察し続けることをお勧めします。 同じように拡大する曲率で同じ絵を見ることができるでしょう。この拡大パターンをどう取引するかは分からないが、曲率のどこかが向きのベクトルを変え始めたら、他のどこかも向きのベクトルを変えるはずだということは推測できる。
この拡大する曲線の 雲が、いつ中心から強いオフセットを 持つのかが分かれば、統計を取って何か有用な情報を特定することができます。 しかし、これは手口ではないので、オフトピックな情報を投入することをお許しください。

ということで、あまり強くはないですが、かなり安定しているようです。

そこで、オーバートレーニングの可能性を調査するという質問が出たわけですが

 

同僚

来年は、市場に適した一般化されたモデルのみが届くことを祈念しています。グッドラック !!!!

そして、あなたのリフレッシュのために。新年度のヒット商品


 

CatBoostの ビデオは、どちらかというとプログラマー向けです :)


 
アレクセイ・ヴャジミキン

面白いけど、はっきりしない :-)
 

アハトブラザーズにいます。今日はお休みで、マーケット概況の最後のシンボル価格が抜けています。ティックエミュレーションなどでアップデートする方法はないのでしょうか。ラストプライスなしで数えたくないです:-)

フォーラム全体を検索してみましたが、残念ながら見つかりませんでした。

エフゲニー・デューカ

私はここで新しいですし、スレッドが大きいです、サマリを与えることが困難でなければ - ニューラルネットワークを使用して、相場を予測することは可能ですか？ 任意の実用的な例がありますか？

私はこれに深く関わっていて、Googleのcolab + TensorFlow + Keras + Telegramで仕事をしています(自分でも結果を示しています)。

要するに、「働き始めた人は、帰って誰にも言わない」というのがテーマです。仕事を始めない人は、ただ去っていくだけです。

スタッツ解析のフアース、そしてその上にMOという形でチェリーが乗っているという結論になりました。個人的な意見です。AIによる自動操縦で統計解析を行う有効な方法があるのだろうと思いますが、私は成功したことがありません。

統計解析ではなく、いわばエコノメトリックス・フェアスト です。NSはあくまで「なんでやねん」的なものです。
