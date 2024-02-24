トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1579 1...157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586...3399 新しいコメント 削除済み 2019.12.29 13:01 #15781 Aleksey Vyazmikin 2019.12.29 15:22 #15782 Опровергнута теория зрительной коры мозга, за которую дали нобелевку 2019.12.17РИА Новости https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.pngria.ru МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что нейронная система обработки визуальной информации намного сложнее, чем считалось ранее. Эксперимент на мышах показал, что лишь небольшая часть нейронов зрительной коры мозга ведет себя так, как предсказывает классическая модель. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature... 削除済み 2019.12.29 15:25 #15783 Boris 2019.12.29 18:02 #15784 マキシム・ドミトリエフスキー YがXに比例して変化する場合、つまり線形依存性＋周期＋ノイズがある場合、2つのレースがどちらに進んでも違いはない だから、観測回数が足りず、1000倍は必要なんです。あるいは、曲線の背後にある基本的なパターンがどの程度一致しているかを評価するためです。 以上、フォーラムから離脱しました。Happy Holidays! それがどうしたんだ？ Aleksey Vyazmikin 2019.12.29 18:02 #15785 マキシム・ドミトリエフスキー 視覚野はなぜ後頭部にあり、目の近くにはないのか、ご存知ですか？ 進化がそう決めたのです。 Boris 2019.12.29 18:07 #15786 アナトリー・ザイニチコフスキー ボリス、合成は金融系列の合計に過ぎない。合成でできることは、分散を無限に狭めることだけ だ。 だから、合成ではなく、元の系列の発散曲線を観察し続けることをお勧めする。 同じ絵、同じ拡大曲線が見られるだろう。この拡大パターンをどう取引するかは分からないが、曲率のどこかが向きのベクトルを変え始めたら、他のどこかも向きのベクトルを変えるはずだということは推測できる。 この拡大する曲線の雲が、中心から強いオフセットを持つときが分かれば、統計を取って何か有用な情報を特定することができるのですが、これは手口ではないので、オフトピックな情報を投入することをお許しください。 まあ、絞り込めるでしょう。 合成樹脂が定義の「定常的なプロセス」の部分を満たすようにすることも可能ですが、何の役に立つのでしょうか？ 以下は、曲率の一例です。 削除済み 2019.12.29 18:29 #15787 ボリス それでどうなるんだ？ さて、共結合 削除済み 2019.12.29 18:30 #15788 アレクセイ・ヴャジミキン 進化がそう決めたのです。 両生類は頭の上に玉があり、その後前に移動し、脳はそこにとどまりました。 Aleksey Vyazmikin 2019.12.29 18:56 #15789 マキシム・ドミトリエフスキー そう、両生類は頭の上に玉があり、その後前に移動して脳はそこにとどまったのです。 可能性はあるが、穴だらけで書かれている--進化の遺伝子が徹底的に研究されるまでは、すべて仮説に過ぎないのだ。 削除済み 2019.12.29 19:43 #15790 アレクセイ・ヴャジミキン おそらくですが、すべて穴の開いた状態で書かれているのでしょう。進化のための遺伝子が徹底的に研究されるまでは、すべて仮説にすぎません。 すべて昔から研究されてきたことです。 魚は両生類としてやってきて、あるものは哺乳類に進化し、そしてあなたが進化したのです。 1...157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
YがXに比例して変化する場合、つまり線形依存性＋周期＋ノイズがある場合、2つのレースがどちらに進んでも違いはない
だから、観測回数が足りず、1000倍は必要なんです。あるいは、曲線の背後にある基本的なパターンがどの程度一致しているかを評価するためです。
以上、フォーラムから離脱しました。Happy Holidays!
それがどうしたんだ？
視覚野はなぜ後頭部にあり、目の近くにはないのか、ご存知ですか？
進化がそう決めたのです。
ボリス、合成は金融系列の合計に過ぎない。合成でできることは、分散を無限に狭めることだけ だ。 だから、合成ではなく、元の系列の発散曲線を観察し続けることをお勧めする。 同じ絵、同じ拡大曲線が見られるだろう。この拡大パターンをどう取引するかは分からないが、曲率のどこかが向きのベクトルを変え始めたら、他のどこかも向きのベクトルを変えるはずだということは推測できる。
まあ、絞り込めるでしょう。
合成樹脂が定義の「定常的なプロセス」の部分を満たすようにすることも可能ですが、何の役に立つのでしょうか？
以下は、曲率の一例です。
それでどうなるんだ？
さて、共結合
進化がそう決めたのです。
両生類は頭の上に玉があり、その後前に移動し、脳はそこにとどまりました。
そう、両生類は頭の上に玉があり、その後前に移動して脳はそこにとどまったのです。
可能性はあるが、穴だらけで書かれている--進化の遺伝子が徹底的に研究されるまでは、すべて仮説に過ぎないのだ。
おそらくですが、すべて穴の開いた状態で書かれているのでしょう。進化のための遺伝子が徹底的に研究されるまでは、すべて仮説にすぎません。
すべて昔から研究されてきたことです。
魚は両生類としてやってきて、あるものは哺乳類に進化し、そしてあなたが進化したのです。