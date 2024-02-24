トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1549

イルヌール・ハサノフ
長い時間は、YouTubeやTwitchで、ストリーミングを始めていたでしょう。そうなのか？

トレーディングにおけるMOを題材にした苦しみについて？)

もし興味があれば、私が何かをしている間に、ストリーミングや録画をすることができます。

ノートパソコンのマイクから音が聞こえますか？ クーラーは作動しています。スタジオ用マイクが必要

 
マキシム・ドミトリエフスキー

特定のテーマである必要はありません。各ストリームは新しいトピックです） - それが今のやり方です）ただ、以前と同じように働きますが、並行してオンラインでは、Twitchに科学技術というクールなカテゴリーがあります。
興味がある、いや、とても興味がある。そう、マイクロは必要、ノイズはある...。
イルヌール・ハサノフ
ああ、ちゃんとしたコンピュータを買ったら、そうしようと思っているんだ。

自分も誰かのストリームにハマっている)。

次のパートでは、スタジオサウンドになります。

 
マキシム・ドミトリエフスキー


私はあなたののぼりを認めます。続けていただいて結構です。ちょうどコードにスケール、ひどくラップトップ上で表示され、aaa -引用しない、ウラジーミル-ウラジーミロビッチから例を取る、彼はaaa -引用しない、それは長い時間前に流行の外に出た。

 
ケシャ・ルートフ

ウラジミールとは何者か？

 

MLflowを使用して結果を保存し、比較する例。テスターのスクリーンショットは、手動で作成する必要があります。

import mlflow
from roffild.mqlport import *
mlflow.set_tracking_uri("file:///" + str(pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, "mlruns")))
params = [
    'params.VarOpen2',
    'params.VarClose',
    'params.VarOpen_Points',
    'params.VarTime',
    'params.Period_1',
    'params.Period_2',
    'params.TakeProfit_Multi',
    'params.StopLoss_Multi',
]
filter_string = ""
filter_string = "params.VarOpen2='52'"
for index, run in mlflow.search_runs(filter_string=filter_string).iterrows():
    #print(str(run["run_id"]))
    #print(run.keys())
    filename = str(run["run_id"])
    for p in params:
        filename += "_" + p.replace("params.", "") + "=" + str(run[p])
    filename = f"result_{filename}.png"
    print(filename)
    for glb in pathlib.Path(str(run["artifact_uri"]).replace("file:///", "")).glob("*.PNG"):
        print(glb)
        pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, filename).write_bytes(glb.read_bytes())

この結果、テスターのスクリーンショットがパラメータ付きで表示されます。

result_2d93efb4283748769d34c9a8dcaab155_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=10_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png
result_ce93896d4f7b4b70bb1d347f5510a85b_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=60_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png
ロフィルド

MLflowを使用して結果を保存し、比較する例。テスターのスクリーンショットは、手動で作成する必要があります。

この結果、テスターのスクリーンショットがパラメータ付きで表示されます。

例えば、ジップラインの ようなテスターはどうでしょう。メリットは何ですか？

であれば、MT5でもレースをする必要はありませんし、DLLも必要ありません。
 

ランダムフォレストを学習するための価格だけを提供（バー1本分遅れ）。予報の赤線が出た。トレンドエリアでは、予想線が全く当たらないことに気づく。

