トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1549

イルヌール・ハサノフ
2019.10.10 17:48 #15481

長い時間は、YouTubeやTwitchで、ストリーミングを始めていたでしょう。そうなのか？

マキシム・ドミトリエフスキー
2019.10.10 17:56 #15482

トレーディングにおけるMOを題材にした苦しみについて？)

もし興味があれば、私が何かをしている間に、ストリーミングや録画をすることができます。

ノートパソコンのマイクから音が聞こえますか？ クーラーは作動しています。スタジオ用マイクが必要

イルヌール・ハサノフ
2019.10.10 18:00 #15483

特定のテーマである必要はない。各ストリームは、新しいトピックです） - そう）ちょうど以前のように動作しますが、並列オンラインでは、tvicheにそれのためのクールなカテゴリがあります - 科学と技術。

興味がある、いや、とても興味がある。そう、マイクロは必要、ノイズはある...。

ああ、ちゃんとしたコンピュータを買ったら、そうしようと思っているんだ。

自分も誰かのストリームにハマっている)。

2019.10.11 12:06 #15484

2019.10.12 16:16 #15485

次のパートでは、スタジオサウンドになります。

Кеша Рутов
2019.10.13 12:07 #15486

マキシム・ドミトリエフスキー

私はあなたののぼりを認めます。続けていただいて結構です。ちょうどコードにスケール、ひどくラップトップ上で表示され、aaa -引用しない、ウラジーミル-ウラジーミロビッチから例を取る、彼はaaa -引用しない、それは長い時間前に流行の外に出た。

Igor Makanu
2019.10.13 18:10 #15487

ウラジミールとは何者か？

Roffild
2019.10.13 23:47 #15488

MLflowを使用して結果を保存し、比較する例。テスターのスクリーンショットは、手動で作成する必要があります。

import mlflow
from roffild.mqlport import *

mlflow.set_tracking_uri("file:///" + str(pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, "mlruns")))

params = [
    'params.VarOpen2',
    'params.VarClose',
    'params.VarOpen_Points',
    'params.VarTime',
    'params.Period_1',
    'params.Period_2',
    'params.TakeProfit_Multi',
    'params.StopLoss_Multi',
]

filter_string = ""
filter_string = "params.VarOpen2='52'"
for index, run in mlflow.search_runs(filter_string=filter_string).iterrows():
    #print(str(run["run_id"]))
    #print(run.keys())
    filename = str(run["run_id"])
    for p in params:
        filename += "_" + p.replace("params.", "") + "=" + str(run[p])
    filename = f"result_{filename}.png"
    print(filename)
    for glb in pathlib.Path(str(run["artifact_uri"]).replace("file:///", "")).glob("*.PNG"):
        print(glb)
        pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, filename).write_bytes(glb.read_bytes())

この結果、テスターのスクリーンショットがパラメータ付きで表示されます。

result_2d93efb4283748769d34c9a8dcaab155_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=10_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png
result_ce93896d4f7b4b70bb1d347f5510a85b_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=60_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png

2019.10.14 00:26 #15489

例えば、ジップラインの ようなテスターはどうでしょう。メリットは何ですか？

であれば、MT5でもレースをする必要はありませんし、DLLも必要ありません。

forexman77
2019.10.14 00:30 #15490

ランダムフォレストを学習するための価格だけを提供（バー1本分遅れ）。予報の赤線が出た。トレンドエリアでは、予想線が全く当たらないことに気づく。
長い時間は、YouTubeやTwitchで、ストリーミングを始めていたでしょう。そうなのか？
トレーディングにおけるMOを題材にした苦しみについて？)
もし興味があれば、私が何かをしている間に、ストリーミングや録画をすることができます。
ノートパソコンのマイクから音が聞こえますか？ クーラーは作動しています。スタジオ用マイクが必要
興味がある、いや、とても興味がある。そう、マイクロは必要、ノイズはある...。
特定のテーマである必要はない。各ストリームは、新しいトピックです） - そう）ちょうど以前のように動作しますが、並列オンラインでは、tvicheにそれのためのクールなカテゴリがあります - 科学と技術。
ああ、ちゃんとしたコンピュータを買ったら、そうしようと思っているんだ。
自分も誰かのストリームにハマっている)。
次のパートでは、スタジオサウンドになります。
私はあなたののぼりを認めます。続けていただいて結構です。ちょうどコードにスケール、ひどくラップトップ上で表示され、aaa -引用しない、ウラジーミル-ウラジーミロビッチから例を取る、彼はaaa -引用しない、それは長い時間前に流行の外に出た。
ウラジミールとは何者か？
MLflowを使用して結果を保存し、比較する例。テスターのスクリーンショットは、手動で作成する必要があります。
この結果、テスターのスクリーンショットがパラメータ付きで表示されます。
例えば、ジップラインの ようなテスターはどうでしょう。メリットは何ですか？であれば、MT5でもレースをする必要はありませんし、DLLも必要ありません。
ランダムフォレストを学習するための価格だけを提供（バー1本分遅れ）。予報の赤線が出た。トレンドエリアでは、予想線が全く当たらないことに気づく。