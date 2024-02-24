トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 750 1...743744745746747748749750751752753754755756757...3399 新しいコメント 削除済み 2018.03.15 16:40 #7491 ウラジミール・イゼルスキーNOこのスレでライバルが見えただけだろ)))) 追伸 よし、さっさと理論武装しろ その道はすでに開かれているのです。 NSは有望ですが、ある種の個人的な資質が必要です。ファジィのロジックを外して計算を早くして、また元に戻しているところです。 チタンボールということであれば Uladzimir Izerski 2018.03.15 16:54 #7492 マキシム・ドミトリエフスキーまあ、それはいいとして、ボットを作ったらどうだろう？つまり、これはbotの要素なんですね。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 16:57 #7493 マキシム・ドミトリエフスキーどんな資質かというと、計算を早く するためにファジーロジックを全部外してしまったので、それを元に戻しているところです。 チタン球ということであれば、そうですね。チタンボールとは：？ 削除済み 2018.03.15 16:58 #7494 ウラジミール・イゼルスキーつまり、ボットの要素ですね。まあ、必要なのは写真じゃなくて状態なんだけどね。 削除済み 2018.03.15 16:59 #7495 ウラジミール・イゼルスキーチタンボールとは：？ 損失を座視しているのでしょうか？いや、一カ所にずっと座っているのだから、やり方も知らなければならない。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 17:03 #7496 マキシム・ドミトリエフスキーそれなら、写真ではなく、国家が必要ですね。誰かを説得する意味はない。知的な人なら、リアルタイムで撮った写真で満足するはずです。 削除済み 2018.03.15 17:07 #7497 ウラジミール・イゼルスキー誰かを説得する意味はない。賢い人なら、リアルタイムでの写真で満足するはずです。まさか！？ Uladzimir Izerski 2018.03.15 17:11 #7498 新しい物語。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 18:10 #7499 しかし、これは同僚の5Mもの大きな大きなTFでした。 そして、1分間の様子です。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 18:17 #7500 ウラジミール・イゼルスキーしかし、これは同僚の5Mもの大きな大きなTFでした。 そして、1分間のものをご紹介します。 2022年の歴史から見たチャートということでご理解いただけましたでしょうか？ 1...743744745746747748749750751752753754755756757...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
NOこのスレでライバルが見えただけだろ))))
追伸
よし、さっさと理論武装しろ
その道はすでに開かれているのです。
NSは有望ですが、ある種の個人的な資質が必要です。
ファジィのロジックを外して計算を早くして、また元に戻しているところです。
チタンボールということであれば
まあ、それはいいとして、ボットを作ったらどうだろう？
つまり、これはbotの要素なんですね。
どんな資質かというと、計算を早く するためにファジーロジックを全部外してしまったので、それを元に戻しているところです。
チタン球ということであれば、そうですね。
チタンボールとは：？
つまり、ボットの要素ですね。
まあ、必要なのは写真じゃなくて状態なんだけどね。
チタンボールとは：？ 損失を座視しているのでしょうか？
いや、一カ所にずっと座っているのだから、やり方も知らなければならない。
それなら、写真ではなく、国家が必要ですね。
誰かを説得する意味はない。知的な人なら、リアルタイムで撮った写真で満足するはずです。
誰かを説得する意味はない。賢い人なら、リアルタイムでの写真で満足するはずです。
まさか！？
新しい物語。
しかし、これは同僚の5Mもの大きな大きなTFでした。
そして、1分間の様子です。
しかし、これは同僚の5Mもの大きな大きなTFでした。
そして、1分間のものをご紹介します。
2022年の歴史から見たチャートということでご理解いただけましたでしょうか？