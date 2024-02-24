トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 750

ウラジミール・イゼルスキー

NOこのスレでライバルが見えただけだろ))))

追伸

よし、さっさと理論武装しろ

その道はすでに開かれているのです。

NSは有望ですが、ある種の個人的な資質が必要です。

ファジィのロジックを外して計算を早くして、また元に戻しているところです。

チタンボールということであれば

 
マキシム・ドミトリエフスキー

まあ、それはいいとして、ボットを作ったらどうだろう？

つまり、これはbotの要素なんですね。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どんな資質かというと、計算を早く するためにファジーロジックを全部外してしまったので、それを元に戻しているところです。

チタン球ということであれば、そうですね。

チタンボールとは：？

ウラジミール・イゼルスキー

つまり、ボットの要素ですね。

まあ、必要なのは写真じゃなくて状態なんだけどね。

ウラジミール・イゼルスキー

チタンボールとは：？ 損失を座視しているのでしょうか？

いや、一カ所にずっと座っているのだから、やり方も知らなければならない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

それなら、写真ではなく、国家が必要ですね。

誰かを説得する意味はない。知的な人なら、リアルタイムで撮った写真で満足するはずです。

ウラジミール・イゼルスキー

誰かを説得する意味はない。賢い人なら、リアルタイムでの写真で満足するはずです。

まさか！？

 

44 新しい物語。

 

しかし、これは同僚の5Mもの大きな大きなTFでした。

そして、1分間の様子です。

1м

 
ウラジミール・イゼルスキー

しかし、これは同僚の5Mもの大きな大きなTFでした。

そして、1分間のものをご紹介します。


2022年の歴史から見たチャートということでご理解いただけましたでしょうか？

