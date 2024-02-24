トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1509 1...150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516...3399 新しいコメント Vladimir Perervenko 2019.06.26 10:29 #15081 いくつか問題があります。 1. 初期の初期化パラメータをどのように定義するのかが明確でない 2.行為に対応する状態かどうかの判断は、経験のみで？何か客観的な基準があるはずです。リサーチが必要ですね。 写真は面白そうですね。 信号をハイライトして、結果のバランスを見ると sig <- ifelse(prStat == 1 L, 1, -1) cbind((pr$close - pr$open), c(NA, NA,NA, lag(sig))) ->.; na.omit(.)->.; tail(., 432) -> prs bal <- cumsum(prs[ ,1] * prs[ ,2]) plot(bal, t = "l") グッドラック Aleksey Vyazmikin 2019.06.26 10:34 #15082 マキシム・ドミトリエフスキー 心理学者は、恐竜の化石からDNAを抽出するよう要求しています。 望めば何でもできる。必要なのは、適切な生体材料だけだ。 講演の内容については、「知性とは何か」という掲げたテーマを完全に外しており、実際にはチャールズ・ダーウィンの考えを復唱したもので、目新しさはない。 そして、人間がすべての行動を新皮質で考えるというのは、エネルギーを消費しすぎてしまうので、あまり好きではありませんでした。いや、それどころか、男はエネルギーを節約するために、別々の仕事を考え、同時に二度考えることを好まず、すでに決定したことを使う。 Aleksey Vyazmikin 2019.06.26 11:42 #15083 マキシム・ドミトリエフスキー あなたには明かせないし、心理学者でもあるあの人と一緒に延々と話すことができる......。ピーターとか... 無駄なビジュアルライブを書いている人。 論理的思考ができないからだよ、知恵遅れ向けの心理学の本の力を借りないとね。女性の方が論理的で知的な思考をします。 脳を働かせるには、肉やビタミンを食べ、簡単な数学の問題くらいは解けるようにする必要があります。 二番目の男は、どんな言葉にも腹を立てる...彼はボクシングクラブに入会させ、毎日殴られるべきだろう...。そうすれば、彼はそんな女中にはならないかもしれない :D マキシム、原始的な攻撃的行動によって、自分の知識に自信を示そうとするのは生産的なことなのでしょうか？ いやむしろ、知識が乏しいから自分の立場を守れないという弱さを露呈しているのでは？ しかし、このビデオで多くの知識を得たのだから、努力することは当然である...。 だいたい、くだらない話をして人を侮辱するのはやめましょうよ、このスレッドではすでに防衛省について腐るほどあるのですから、不十分な発言を聞かされるのは嫌なものです。 Aleksey Vyazmikin 2019.06.26 11:51 #15084 マキシム・ドミトリエフスキー わざと面白がって動画をアップした、つまり、どんな反応が返ってくるかわかっていたのです。 そして、最初から心理学者について具体的に書きました。そして、あなたはそれにひっかかっている。 とにかく映像が素晴らしいし、講師の方も素晴らしい。 もし、あなたの行動が、自分の男らしさを強化し、自尊心を高めるために、他人を侮辱できる状況を作り出すことを目的としているなら、それはまた別の話ですが......。 一般に心理学と何の関係があるのかよくわからないし、講師のトピックも心理学に全面的に関係しているわけではないので、あまり議論になることはない。 Aleksey Vyazmikin 2019.06.26 12:10 #15085 マキシム・ドミトリエフスキー まあ、あなたはそれに騙されてるから、私の目的は達成されたけど。 そんなに話したかったのに、どう言えばいいのか、理由を見つけられなかったのか？ Wizard2018 2019.06.27 16:27 #15086 最近、知人とドライブをしていて、生まれて初めてこのような看板を見たそうです。 もちろん、結婚して長い彼はすぐにその意味を「理解」しました。 つまり私が言いたいのは、相場のパターンを認識して取引する状況と非常に似ていると思ったということなのです。 ニューラルネットが様々な標識やテーブルを認識するように訓練されたとします。 すべてうまくいき、訓練サンプルにあるものを簡単に認識します。 そして、新しいテーブルが登場すると、それだけで終了です。この人は初めて見たのですが、人生経験があり、さらに多くの知識を持っているので、すぐにその意味を「推測」しました。 つまり、ニューラルネットがマーケットで儲けるには、「パターン」の意味を「推測」できなければならないのです。しかし、ニューロネットは原理原則を理解しなければならず、単に提案されたパターンを記憶するのではありません。 市場の状況は毎回異なりますが、道路標識の下に標識を「描く」原理のように、構築原理は決して変わりません。次の相場のサインを当てれば儲かる。 相場の歴史を見て、似たような状況を探しても無駄だ。 理解」して「当てる」しかないのだ。198年前の交通標識に「型」を求めても無駄なように、当時はそんな標識はなかったが、他にもたくさんあり、それを研究して新しい標識の意味を推測できるようにならなければならないのだ。 Wizard2018 2019.06.27 16:28 #15087 Андрей 2019.06.27 18:31 #15088 Wizard2018 当時はそんな看板はなかった。でも、他にもたくさんあって、それを研究することで、新しいものの意味を推測できるようにならなければならないのです。 IMHOは、市場が次に何が起こるかを誰にも警告する必要はありません、それはなぜでしょうかについて考えてみましょう。大企業は、予測不可能な、または中小の予測に反して行動し、中小は何が起こっているか "撃退しない "ながら、彼らは幻想のなすがままであり、中毒者は、動物のすべての種類のカーペット、あるいはグローバルな宇宙のイベントを "見る "として、時にはこれは現実と純粋に偶然に一致しますが、より頻繁にされていません。兆し」がないのです。 Mihail Marchukajtes 2019.06.27 19:13 #15089 マキシム・ドミトリエフスキー 感動する、ちやほやされる心理学者は見てはいけない それが私の問題なのですね？ええと...を見ることになる。 Mihail Marchukajtes 2019.06.27 19:16 #15090 Wizard2018 最近、知人とドライブをしていて、生まれて初めてこのような看板を見ました。 もちろん、彼は結婚して長いので、その意味を「理解」しました。 つまり、これは市場のパターンを認識して取引する状況に非常に似ていると思ったのです。 ニューラルネットが様々な標識やテーブルを認識するように訓練されたとします。 すべてうまくいき、訓練サンプルにあるものを簡単に認識します。 そして、新しいテーブルが登場すると、それだけで終了です。この人は初めて見たのですが、人生経験があり、さらに多くの知識を持っているので、すぐにその意味を「推測」しました。 つまり、ニューラルネットがマーケットで儲けるには、「パターン」の意味を「推測」できなければならないのです。しかし、ニューロネットは原理を理解しなければならず、単に提案されたパターンを記憶するのではありません。 市場の状況は毎回異なりますが、道路標識の下にある標識を「描く」原理と同様に、構築原理は決して変わりません。次の相場のサインを当てれば儲かる。 相場の歴史を見て、同じような状況を探しても無駄だ。 理解」して「当てる」しかないのである。198年前の交通標識に「型」を求めても無駄なように、当時はそんな標識はなかったが、他にもたくさんあり、それを研究して新しい標識の意味を推測できるようにならなければならないのだ。 うわー、なんだこの人たち。あんたが例のトリックスターか？大文字で書いたことに注意してください :-) 1...150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いくつか問題があります。
1. 初期の初期化パラメータをどのように定義するのかが明確でない
2.行為に対応する状態かどうかの判断は、経験のみで？何か客観的な基準があるはずです。リサーチが必要ですね。
写真は面白そうですね。
信号をハイライトして、結果のバランスを見ると
グッドラック
心理学者は、恐竜の化石からDNAを抽出するよう要求しています。
望めば何でもできる。必要なのは、適切な生体材料だけだ。
講演の内容については、「知性とは何か」という掲げたテーマを完全に外しており、実際にはチャールズ・ダーウィンの考えを復唱したもので、目新しさはない。
そして、人間がすべての行動を新皮質で考えるというのは、エネルギーを消費しすぎてしまうので、あまり好きではありませんでした。いや、それどころか、男はエネルギーを節約するために、別々の仕事を考え、同時に二度考えることを好まず、すでに決定したことを使う。
あなたには明かせないし、心理学者でもあるあの人と一緒に延々と話すことができる......。ピーターとか... 無駄なビジュアルライブを書いている人。
論理的思考ができないからだよ、知恵遅れ向けの心理学の本の力を借りないとね。女性の方が論理的で知的な思考をします。
脳を働かせるには、肉やビタミンを食べ、簡単な数学の問題くらいは解けるようにする必要があります。
二番目の男は、どんな言葉にも腹を立てる...彼はボクシングクラブに入会させ、毎日殴られるべきだろう...。そうすれば、彼はそんな女中にはならないかもしれない :D
マキシム、原始的な攻撃的行動によって、自分の知識に自信を示そうとするのは生産的なことなのでしょうか？
いやむしろ、知識が乏しいから自分の立場を守れないという弱さを露呈しているのでは？
しかし、このビデオで多くの知識を得たのだから、努力することは当然である...。
だいたい、くだらない話をして人を侮辱するのはやめましょうよ、このスレッドではすでに防衛省について腐るほどあるのですから、不十分な発言を聞かされるのは嫌なものです。
わざと面白がって動画をアップした、つまり、どんな反応が返ってくるかわかっていたのです。
そして、最初から心理学者について具体的に書きました。そして、あなたはそれにひっかかっている。
とにかく映像が素晴らしいし、講師の方も素晴らしい。
もし、あなたの行動が、自分の男らしさを強化し、自尊心を高めるために、他人を侮辱できる状況を作り出すことを目的としているなら、それはまた別の話ですが......。
一般に心理学と何の関係があるのかよくわからないし、講師のトピックも心理学に全面的に関係しているわけではないので、あまり議論になることはない。
まあ、あなたはそれに騙されてるから、私の目的は達成されたけど。
そんなに話したかったのに、どう言えばいいのか、理由を見つけられなかったのか？
最近、知人とドライブをしていて、生まれて初めてこのような看板を見たそうです。 もちろん、結婚して長い彼はすぐにその意味を「理解」しました。 つまり私が言いたいのは、相場のパターンを認識して取引する状況と非常に似ていると思ったということなのです。
ニューラルネットが様々な標識やテーブルを認識するように訓練されたとします。 すべてうまくいき、訓練サンプルにあるものを簡単に認識します。 そして、新しいテーブルが登場すると、それだけで終了です。この人は初めて見たのですが、人生経験があり、さらに多くの知識を持っているので、すぐにその意味を「推測」しました。 つまり、ニューラルネットがマーケットで儲けるには、「パターン」の意味を「推測」できなければならないのです。しかし、ニューロネットは原理原則を理解しなければならず、単に提案されたパターンを記憶するのではありません。 市場の状況は毎回異なりますが、道路標識の下に標識を「描く」原理のように、構築原理は決して変わりません。次の相場のサインを当てれば儲かる。 相場の歴史を見て、似たような状況を探しても無駄だ。 理解」して「当てる」しかないのだ。198年前の交通標識に「型」を求めても無駄なように、当時はそんな標識はなかったが、他にもたくさんあり、それを研究して新しい標識の意味を推測できるようにならなければならないのだ。
当時はそんな看板はなかった。でも、他にもたくさんあって、それを研究することで、新しいものの意味を推測できるようにならなければならないのです。
IMHOは、市場が次に何が起こるかを誰にも警告する必要はありません、それはなぜでしょうかについて考えてみましょう。大企業は、予測不可能な、または中小の予測に反して行動し、中小は何が起こっているか "撃退しない "ながら、彼らは幻想のなすがままであり、中毒者は、動物のすべての種類のカーペット、あるいはグローバルな宇宙のイベントを "見る "として、時にはこれは現実と純粋に偶然に一致しますが、より頻繁にされていません。兆し」がないのです。
感動する、ちやほやされる心理学者は見てはいけない
それが私の問題なのですね？ええと...を見ることになる。
最近、知人とドライブをしていて、生まれて初めてこのような看板を見ました。 もちろん、彼は結婚して長いので、その意味を「理解」しました。 つまり、これは市場のパターンを認識して取引する状況に非常に似ていると思ったのです。
ニューラルネットが様々な標識やテーブルを認識するように訓練されたとします。 すべてうまくいき、訓練サンプルにあるものを簡単に認識します。 そして、新しいテーブルが登場すると、それだけで終了です。この人は初めて見たのですが、人生経験があり、さらに多くの知識を持っているので、すぐにその意味を「推測」しました。 つまり、ニューラルネットがマーケットで儲けるには、「パターン」の意味を「推測」できなければならないのです。しかし、ニューロネットは原理を理解しなければならず、単に提案されたパターンを記憶するのではありません。 市場の状況は毎回異なりますが、道路標識の下にある標識を「描く」原理と同様に、構築原理は決して変わりません。次の相場のサインを当てれば儲かる。 相場の歴史を見て、同じような状況を探しても無駄だ。 理解」して「当てる」しかないのである。198年前の交通標識に「型」を求めても無駄なように、当時はそんな標識はなかったが、他にもたくさんあり、それを研究して新しい標識の意味を推測できるようにならなければならないのだ。
うわー、なんだこの人たち。あんたが例のトリックスターか？大文字で書いたことに注意してください :-)