いくつか問題があります。

1. 初期の初期化パラメータをどのように定義するのかが明確でない

2.行為に対応する状態かどうかの判断は、経験のみで？何か客観的な基準があるはずです。リサーチが必要ですね。

写真は面白そうですね。

信号をハイライトして、結果のバランスを見ると

sig <- ifelse(prStat == 1 L, 1, -1)               
cbind((pr$close - pr$open), c(NA, NA,NA, lag(sig))) ->.; na.omit(.)->.; tail(., 432) -> prs
bal <- cumsum(prs[ ,1] * prs[ ,2])
plot(bal, t = "l")

バランス

グッドラック

 
最近、知人とドライブをしていて、生まれて初めてこのような看板を見たそうです。 もちろん、結婚して長い彼はすぐにその意味を「理解」しました。 つまり私が言いたいのは、相場のパターンを認識して取引する状況と非常に似ていると思ったということなのです。

ニューラルネットが様々な標識やテーブルを認識するように訓練されたとします。 すべてうまくいき、訓練サンプルにあるものを簡単に認識します。 そして、新しいテーブルが登場すると、それだけで終了です。この人は初めて見たのですが、人生経験があり、さらに多くの知識を持っているので、すぐにその意味を「推測」しました。 つまり、ニューラルネットがマーケットで儲けるには、「パターン」の意味を「推測」できなければならないのです。しかし、ニューロネットは原理原則を理解しなければならず、単に提案されたパターンを記憶するのではありません。 市場の状況は毎回異なりますが、道路標識の下に標識を「描く」原理のように、構築原理は決して変わりません。次の相場のサインを当てれば儲かる。 相場の歴史を見て、似たような状況を探しても無駄だ。 理解」して「当てる」しかないのだ。198年前の交通標識に「型」を求めても無駄なように、当時はそんな標識はなかったが、他にもたくさんあり、それを研究して新しい標識の意味を推測できるようにならなければならないのだ。

 
 

Wizard2018


当時はそんな看板はなかった。でも、他にもたくさんあって、それを研究することで、新しいものの意味を推測できるようにならなければならないのです。

IMHOは、市場が次に何が起こるかを誰にも警告する必要はありません、それはなぜでしょうかについて考えてみましょう。大企業は、予測不可能な、または中小の予測に反して行動し、中小は何が起こっているか "撃退しない "ながら、彼らは幻想のなすがままであり、中毒者は、動物のすべての種類のカーペット、あるいはグローバルな宇宙のイベントを "見る "として、時にはこれは現実と純粋に偶然に一致しますが、より頻繁にされていません。兆し」がないのです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

感動する、ちやほやされる心理学者は見てはいけない


それが私の問題なのですね？ええと...を見ることになる。

 
Wizard2018

うわー、なんだこの人たち。あんたが例のトリックスターか？大文字で書いたことに注意してください :-)

