トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 749

Anatolii Zainchkovskii:

新しいアイディアが次々と出てきて、早速、吠えて試してみることにしました )

聖杯への 新たな原動力？

賞賛に値する。

 
Uladzimir Izerski：

聖杯への新たな原動力？

それは立派なことです。

まあ、グラビアの 数は多いに越したことはないんだけどね )))

ウラジミール・イゼルスキー

みんな黙っている。

賭けをするときだ。

最初に投稿するのは誰だ。

私たちに何を求めているのですか？ たぶん、トピックを間違えているのでしょう。

テーマから外れたデタラメを書きやがって。

 
アナトリー・ザイニチコフスキー

そうですね、まあ、grailは多いに越したことはないですからね)

また、NSは万人向けではありません。

歯を保存する必要があります。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

私たちに何を求めているのですか？ もしかして、トピックを間違えていませんか？

テーマから外れた戯言を書きましたね。

毎日ゴミのような文章を書き、それを読んでいる私たちは悪びれることもありません。

ウラジミール・イゼルスキー

日頃からデタラメを書いているくせに、私たちはそれを読んで悪びれもしない。

強硬手段に出るか？ 出そう、すぐに書いてくれ。

 

NOこのスレでライバルが見えただけだろ))))

追伸

よし、さっさと理論武装しろ

その道はすでに開かれているのです。

NSは有望ですが、ある種の個人的な資質が必要です。

 

最初の臆病なヒントは、上方にある。

8

 

赤い矢印はNSの売りシグナルです。

青色は買いシグナルです。というくらいにシンプルです。

ウラジミール・イゼルスキー

赤い矢印はNSの売りシグナルです。

青色は買いシグナルです。単純なことです。

ボットでも作ればいいんじゃない？

