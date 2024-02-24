トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1172

Alexander_K2 です。

NSに好きなもの入れれば終わりってこと？おじさん、ヒヨドリの食べ過ぎじゃないですか？

そして何より、24時間、何がなんだかわからない私に教えてください。

この方々は、フォーラムのあちこちで

 
ちなみに、ニューラルネットワークも コルモゴロフがいないわけではありません)
Alexander_K2 です。

NSに好きなの入れれば終わりってこと？おじさん、ヘナ食い過ぎじゃない？

もう一度、よくよく読んでみると、定常性-非定常性の要件は、問題の解の存在に対する要件であり、その解のメカニズムに対する要件ではない。NSは仕組み上、気にならないのです。

おじさん、ヒヨドリの食べ過ぎじゃないですか？(c)何もわかっていないのか？

ユーリイ・アサウレンコ

もう一度、よくよく読んでみると、定常性-非定常性の要件は、問題の解の存在に対する要件であり、その解のメカニズムに対する要件ではない。NSは仕組み上、気にならないのです。

おじさん、ヘナ食い過ぎじゃない？(c)もう何もわからないの？

考えて読まなくても、時々、頭で考えればいいんです。

モデルの残差の定常性は、少なくとも（新しいデータで）維持されなければならない。入出力比が一定でない場合、そのようなデータでニューラルネットワークのモデルを構築しようとすると、壁に頭をぶつけることになるかもしれない。

同じことを何回話せるか？すぐに悪態をつくようになる。大人なんだからさ。
 
ノバヤ
パストゥーホフの論文は参考になる。

作品は良いのですが、非定常性の場合には適用できないのではと思います。

また、Wiener過程におけるHボラティリティの収束の漸近性を見てみたいのですが、アブストラクトでは見当たりませんね。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

思慮深く読むのではなく、時には頭で考えてみることだ。

少なくとも（新しいデータで）モデル残差の定常性が維持されていなければならない。もし、入出力比が一定でない場合、そのようなデータからニューラルネットワークのモデルを構築しようとすると、壁に頭を打ちつけることになる。

同じことを何回話せるか？すぐに悪態をつくようになる。大人になったね。

読めない人がもう一人）。

ユーリイ・アサウレンコ

また読解力のない人が出てきましたね（笑)

無意味なことを無意味に書いているだけで、シラフで考えるとありえないことなんですよね。シラフで考えてもしょうがない。

明らかに非定常なサンプルでは活性化関数がある位置で止まってしまうからです。

静的解析では、前処理はまさにソリューションメカニズムの要件である

 
マキシム・ドミトリエフスキー

定常性、前処理はまさにソリューションメカニズムの要件である

全く同感です。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

無意味なことを無意味に書いているだけで、ただただ異常なんだよ。シラフでは考えられないこと

明らかに非定常なサンプルでは活性化関数がある位置で止まってしまうからというだけであれば

定常性、前処理はまさにSolution Mechanismの要件である

Alexander_K2 です。

全く同感です。

どのように本を読むのですか？ケツの下に敷くのか？

かなり人気がありますね。問題には、解決策があるか、ないかのどちらかです。そうでなければ、解決できないのです。あれば、解けないことはない。ここでは、国会は関係ない。

 
Alexander_K2 です。

全く同感です。

だからどうした、役に立つとでも？

どうなんでしょうね ;)

ここで、完全にインサイダーです。


