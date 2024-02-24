トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1170

新しいコメント
 
Yuriy Asaulenko：

プロフィールにメンタルヘルスの証明書もあるといいですね。

ユーリ、泣きながらポケットの穴を探してるのか？

大丈夫、大晦日には聖杯を 渡すから。あなたにはその資格がある。

あなたはこのフォーラムで最も強い人の一人だと言わざるを得ない。お世辞は言わない。

 
Alexander_K2 です。

大丈夫、大晦日には聖杯を渡すから。

でも、それはやめましょう。そして、それはすべて無駄なことなのです。2019年の大晦日までに何も手に入らなくなる）。

 
ユーリイ・アサウレンコ

でも、それはやめましょう。そして、それはすべて無駄なことなのです。2019年の大晦日までに何も手に入らなくなりますよ（笑)

そうします。

そして、あなたは私よりもよくそれを知っています。

私たちは同じように考えている。ただ、私には鍵がなかった。そして、私はそれを見つけたようです。

 
Alexander_K2 です。

なりますね。

そして、あなたは私よりもよくそれを知っています。

私たちは同じように考えている。ただ、私はその鍵を見失っていた。そして、見つけたと思います。

過剰な非対称性という意味であれば、あり得ないことです。

 
ユーリイ・アサウレンコ

非対称性ということであれば、そうではないと思います。

そういうことなんです。やり方は後で説明します。恩返しをしたい。でも...来週には 結果が出るので、それを待つしかない。

 
ノバヤ
ベルヌーイ方式に限っては、ある種の変換によってアプローチすることができる。組合せ論、理論家、ゲーム理論など、どの分野で検索するのが良いか教えてください。

ベルヌーイのスキームがどう関係するのか理解できない。

リアプノフ極限定理は、2つの独立な確率変数の和が正規分布になるための条件を定式化したものである。

具体的に何を探せばいいのか？

 
Alexander_K2 です。

一般的には、お父さんをはじめ、掲示板に溢れる古参の方々は、 投稿に状態を添付することをお勧め します。

この高齢の子供のIQが誰にでもわかるように。

このフォーラムは、たくさんの楽しい雑談で盛り上がることでしょう。

見通し（横ばいでは上昇、トレンドでは下降）。


 
ドミトリー です。

ベルヌーイのスキームがどう関係するのか理解できない。

リアプノフの極限定理は、2つの独立な確率変数の和が正規分布になるためのある条件を定式化したものである。

具体的に何を探せばいいのか？

ありがとうございます。分かりにくかったかもしれませんが、とにかくどうでもいいことです。
 
レナト・アフティアモフ

見通し（横ばいでの成長、トレンドでの下降気流）。


それは以前からのことであり、議論の余地はない。

今、このトレンドは、私が文字通り "膝をついて "見つけた垂涎の鍵の助けを借りて、簡単かつ優しくトイレに投げ込まれる。

 
ノバヤ
ありがとうございます。分かりにくかったかもしれませんが、気にしないでください。

:))))そりゃそうだ、美人マダムがMFを2枚折りする男と何を語れるというのだ。ポケットは空っぽ、ただし...

元気を出して、お正月までにすべて準備します。

1...116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177...3399
新しいコメント