문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectSubChartPriceScale 

PriceScale (Get Method)

"PriceScale" 플래그 값을 가져옵니다.

bool  PriceScale() const

반환 값

클래스 인스턴스에 할당된 개체의 "PriceScale" 플래그 값. 할당된 개체가 없으면 false를 반환합니다.

PriceScale (Set Method)

"PriceScale" 플래그의 새 값을 설정합니다.

bool  PriceScale(
   bool  scale      // 플래그 값
   )

Parameters

scale

[in]  "PriceScale" 플래그의 새 값.

반환 값

true - 성공, false - 플래그 변경 실패.