PriceScale (Get Method)

"PriceScale" 플래그 값을 가져옵니다.

bool  PriceScale() const

반환 값

클래스 인스턴스에 할당된 개체의 "PriceScale" 플래그 값. 할당된 개체가 없으면 false를 반환합니다.

PriceScale (Set Method)

"PriceScale" 플래그의 새 값을 설정합니다.

bool  PriceScale(
   bool  scale      // 플래그 값
   )

Parameters

scale
[in]  "PriceScale" 플래그의 새 값.

반환 값

true - 성공, false - 플래그 변경 실패.