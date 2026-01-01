Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 763%
- Abbonati
- 26
- Settimane
- 51
- Trade
- 157
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.19
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 570%
- Abbonati
- 18
- Settimane
- 135
- Trade
- 1266
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.64
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 1 161%
- Abbonati
- 138
- Settimane
- 36
- Trade
- 779
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 3.88
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 1 838%
- Abbonati
- 141
- Settimane
- 58
- Trade
- 1689
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 5.99
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 230%
- Abbonati
- 18
- Settimane
- 66
- Trade
- 590
- Vincita
- 57%
- Fattore di profitto
- 1.44
- DD massimo
- 22%
- Crescita
- 1 364%
- Abbonati
- 32
- Settimane
- 35
- Trade
- 496
- Vincita
- 75%
- Fattore di profitto
- 3.49
- DD massimo
- 11%
- Crescita
- 1 762%
- Abbonati
- 3
- Settimane
- 164
- Trade
- 658
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 3.10
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 1 674%
- Abbonati
- 78
- Settimane
- 220
- Trade
- 5560
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 5 299%
- Abbonati
- 1
- Settimane
- 245
- Trade
- 1502
- Vincita
- 75%
- Fattore di profitto
- 1.86
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 329%
- Abbonati
- 19
- Settimane
- 79
- Trade
- 470
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.45
- DD massimo
- 17%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.