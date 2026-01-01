К сожалению, сигнал отсутствует в нашей базе данных
Возможно, запрашиваемый вами сигнал был удален. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.Выбрать новый сигнал
Вы можете ознакомиться с другими сигналами для MetaTrader 5:
- Прирост
- 1 364%
- Подписчики
- 33
- Недели
- 35
- Трейды
- 496
- Прибыльные
- 75%
- Профит фактор
- 3.49
- Макс. просадка
- 11%
- Прирост
- 1 762%
- Подписчики
- 3
- Недели
- 164
- Трейды
- 658
- Прибыльные
- 78%
- Профит фактор
- 3.10
- Макс. просадка
- 38%
- Прирост
- 1 838%
- Подписчики
- 141
- Недели
- 58
- Трейды
- 1689
- Прибыльные
- 79%
- Профит фактор
- 5.99
- Макс. просадка
- 33%
- Прирост
- 570%
- Подписчики
- 18
- Недели
- 135
- Трейды
- 1266
- Прибыльные
- 78%
- Профит фактор
- 1.64
- Макс. просадка
- 26%
- Прирост
- 1 674%
- Подписчики
- 77
- Недели
- 220
- Трейды
- 5560
- Прибыльные
- 63%
- Профит фактор
- 1.68
- Макс. просадка
- 21%
- Прирост
- 763%
- Подписчики
- 26
- Недели
- 51
- Трейды
- 157
- Прибыльные
- 95%
- Профит фактор
- 2.19
- Макс. просадка
- 34%
- Прирост
- 1 161%
- Подписчики
- 138
- Недели
- 36
- Трейды
- 779
- Прибыльные
- 79%
- Профит фактор
- 3.88
- Макс. просадка
- 21%
- Прирост
- 5 299%
- Подписчики
- 1
- Недели
- 245
- Трейды
- 1502
- Прибыльные
- 75%
- Профит фактор
- 1.86
- Макс. просадка
- 26%
- Прирост
- 230%
- Подписчики
- 18
- Недели
- 66
- Трейды
- 590
- Прибыльные
- 57%
- Профит фактор
- 1.44
- Макс. просадка
- 22%
- Прирост
- 329%
- Подписчики
- 19
- Недели
- 79
- Трейды
- 470
- Прибыльные
- 48%
- Профит фактор
- 1.45
- Макс. просадка
- 17%
При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.