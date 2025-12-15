SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / US100 AND US500
Yang Hu

US100 AND US500

Yang Hu
0 recensioni
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

AvaRange Nexus

Description

AvaRange Nexus is a systematic trading Expert Advisor designed for index markets, focusing on stability, consistency, and controlled risk exposure.

The strategy is built around a rule-based framework that evaluates market conditions dynamically and adapts position exposure accordingly. Rather than relying on a single indicator or fixed signal, AvaRange Nexus operates through a structured decision model that aims to capture market inefficiencies while maintaining disciplined risk management.

Key characteristics of the strategy include:

  • Multi-market structure with internal risk balancing

  • Adaptive position management based on market behavior

  • Emphasis on drawdown control and equity stability

  • Fully automated execution with no manual intervention

  • Designed for continuous operation across different market phases

The Expert Advisor prioritizes capital preservation and smooth equity growth over aggressive short-term gains. All trades are managed automatically according to predefined rules, with strict internal controls to limit risk during unfavorable conditions.

AvaRange Nexus is suitable for traders who value systematic execution, robustness, and long-term consistency.


Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results. Use proper risk settings and test the Expert Advisor on a demo account before live trading.


Non ci sono recensioni
2025.12.15 09:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
