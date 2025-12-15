SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / US100 AND US500
Yang Hu

US100 AND US500

Yang Hu
0 avis
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

AvaRange Nexus

Description

AvaRange Nexus is a systematic trading Expert Advisor designed for index markets, focusing on stability, consistency, and controlled risk exposure.

The strategy is built around a rule-based framework that evaluates market conditions dynamically and adapts position exposure accordingly. Rather than relying on a single indicator or fixed signal, AvaRange Nexus operates through a structured decision model that aims to capture market inefficiencies while maintaining disciplined risk management.

Key characteristics of the strategy include:

  • Multi-market structure with internal risk balancing

  • Adaptive position management based on market behavior

  • Emphasis on drawdown control and equity stability

  • Fully automated execution with no manual intervention

  • Designed for continuous operation across different market phases

The Expert Advisor prioritizes capital preservation and smooth equity growth over aggressive short-term gains. All trades are managed automatically according to predefined rules, with strict internal controls to limit risk during unfavorable conditions.

AvaRange Nexus is suitable for traders who value systematic execution, robustness, and long-term consistency.


Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results. Use proper risk settings and test the Expert Advisor on a demo account before live trading.


Aucun avis
2025.12.15 09:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
