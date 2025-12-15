- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
AvaRange Nexus
Description
AvaRange Nexus is a systematic trading Expert Advisor designed for index markets, focusing on stability, consistency, and controlled risk exposure.
The strategy is built around a rule-based framework that evaluates market conditions dynamically and adapts position exposure accordingly. Rather than relying on a single indicator or fixed signal, AvaRange Nexus operates through a structured decision model that aims to capture market inefficiencies while maintaining disciplined risk management.
Key characteristics of the strategy include:
-
Multi-market structure with internal risk balancing
-
Adaptive position management based on market behavior
-
Emphasis on drawdown control and equity stability
-
Fully automated execution with no manual intervention
-
Designed for continuous operation across different market phases
The Expert Advisor prioritizes capital preservation and smooth equity growth over aggressive short-term gains. All trades are managed automatically according to predefined rules, with strict internal controls to limit risk during unfavorable conditions.
AvaRange Nexus is suitable for traders who value systematic execution, robustness, and long-term consistency.
Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results. Use proper risk settings and test the Expert Advisor on a demo account before live trading.