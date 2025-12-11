SegnaliSezioni
Aldrenei Vilela Da

Advento 1

Aldrenei Vilela Da
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
15 (93.75%)
Loss Trade:
1 (6.25%)
Best Trade:
13.02 AUD
Worst Trade:
-0.23 AUD
Profitto lordo:
24.31 AUD (1 279 pips)
Perdita lorda:
-1.57 AUD
Vincite massime consecutive:
15 (24.31 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
24.31 AUD (15)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
54.85%
Massimo carico di deposito:
60.57%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
25.55
Long Trade:
11 (68.75%)
Short Trade:
5 (31.25%)
Fattore di profitto:
15.48
Profitto previsto:
1.42 AUD
Profitto medio:
1.62 AUD
Perdita media:
-1.57 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.23 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-0.23 AUD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.89 AUD
Massimale:
0.89 AUD (0.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.09% (0.11 AUD)
Per equità:
6.41% (6.40 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 9
EURCAD 3
XAUUSD 2
GBPCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 13
EURCAD 1
XAUUSD 3
GBPCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 833
EURCAD 106
XAUUSD 311
GBPCAD 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.02 AUD
Worst Trade: -0 AUD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +24.31 AUD
Massima perdita consecutiva: -0.23 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.71 × 7
ICMarketsEU-MT5-5
0.81 × 16
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
itexsys-Platform
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.04 × 3590
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.24 × 473
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
PacificUnionLLC-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
BlueberryMarkets-Live
1.84 × 227
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.38 × 903
95 più
Non ci sono recensioni
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 14:55
Share of trading days is too low
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 13:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 13:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
