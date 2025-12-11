- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
15 (93.75%)
Loss Trade:
1 (6.25%)
Best Trade:
13.02 AUD
Worst Trade:
-0.23 AUD
Profitto lordo:
24.31 AUD (1 279 pips)
Perdita lorda:
-1.57 AUD
Vincite massime consecutive:
15 (24.31 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
24.31 AUD (15)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
54.85%
Massimo carico di deposito:
60.57%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
25.55
Long Trade:
11 (68.75%)
Short Trade:
5 (31.25%)
Fattore di profitto:
15.48
Profitto previsto:
1.42 AUD
Profitto medio:
1.62 AUD
Perdita media:
-1.57 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.23 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-0.23 AUD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.89 AUD
Massimale:
0.89 AUD (0.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.09% (0.11 AUD)
Per equità:
6.41% (6.40 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|9
|EURCAD
|3
|XAUUSD
|2
|GBPCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|13
|EURCAD
|1
|XAUUSD
|3
|GBPCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|833
|EURCAD
|106
|XAUUSD
|311
|GBPCAD
|29
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.02 AUD
Worst Trade: -0 AUD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +24.31 AUD
Massima perdita consecutiva: -0.23 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.71 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.81 × 16
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.04 × 3590
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.24 × 473
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
PacificUnionLLC-Live
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.84 × 227
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.38 × 903
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
23%
0
0
USD
USD
123
AUD
AUD
1
0%
16
93%
55%
15.48
1.42
AUD
AUD
6%
1:500