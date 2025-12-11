- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
12 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.69%)
En iyi işlem:
13.02 AUD
En kötü işlem:
-0.23 AUD
Brüt kâr:
22.06 AUD (1 040 pips)
Brüt zarar:
-1.57 AUD
Maksimum ardışık kazanç:
12 (22.06 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
22.06 AUD (12)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
47.49%
Maks. mevduat yükü:
60.57%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
23.02
Alış işlemleri:
8 (61.54%)
Satış işlemleri:
5 (38.46%)
Kâr faktörü:
14.05
Beklenen getiri:
1.58 AUD
Ortalama kâr:
1.84 AUD
Ortalama zarar:
-1.57 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.23 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.23 AUD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.89 AUD
Maksimum:
0.89 AUD (0.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.09% (0.11 AUD)
Varlığa göre:
6.41% (6.40 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|6
|EURCAD
|3
|XAUUSD
|2
|GBPCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|12
|EURCAD
|1
|XAUUSD
|3
|GBPCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|594
|EURCAD
|106
|XAUUSD
|311
|GBPCAD
|29
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.02 AUD
En kötü işlem: -0 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.06 AUD
Maksimum ardışık zarar: -0.23 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.71 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.81 × 16
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.04 × 3590
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.24 × 473
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
PacificUnionLLC-Live
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.84 × 227
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.38 × 903
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
USD
123
AUD
AUD
1
0%
13
92%
47%
14.05
1.58
AUD
AUD
6%
1:500