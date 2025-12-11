SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / S17 dr 01
Chupu Lin

S17 dr 01

Chupu Lin
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
69 (93.24%)
Loss Trade:
5 (6.76%)
Best Trade:
5.02 USD
Worst Trade:
-3.31 USD
Profitto lordo:
80.16 USD (30 562 pips)
Perdita lorda:
-9.28 USD (9 544 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (3.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.19 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
9.28
Long Trade:
49 (66.22%)
Short Trade:
25 (33.78%)
Fattore di profitto:
8.64
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
1.16 USD
Perdita media:
-1.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.64 USD (3)
Crescita mensile:
70.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.64 USD (4.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 57
USDJPYm 15
AUS200m 1
EURUSDm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 71
USDJPYm 0
AUS200m 0
EURUSDm 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 21K
USDJPYm 15
AUS200m -290
EURUSDm 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.02 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.00 USD
Massima perdita consecutiva: -7.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.11 11:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati