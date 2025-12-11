- Crescita
Trade:
74
Profit Trade:
69 (93.24%)
Loss Trade:
5 (6.76%)
Best Trade:
5.02 USD
Worst Trade:
-3.31 USD
Profitto lordo:
80.16 USD (30 562 pips)
Perdita lorda:
-9.28 USD (9 544 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (3.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.19 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
9.28
Long Trade:
49 (66.22%)
Short Trade:
25 (33.78%)
Fattore di profitto:
8.64
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
1.16 USD
Perdita media:
-1.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.64 USD (3)
Crescita mensile:
70.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.64 USD (4.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|USDJPYm
|15
|AUS200m
|1
|EURUSDm
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|71
|USDJPYm
|0
|AUS200m
|0
|EURUSDm
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|21K
|USDJPYm
|15
|AUS200m
|-290
|EURUSDm
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +5.02 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.00 USD
Massima perdita consecutiva: -7.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
