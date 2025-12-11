- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
69 (93.24%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (6.76%)
En iyi işlem:
5.02 USD
En kötü işlem:
-3.31 USD
Brüt kâr:
80.16 USD (30 562 pips)
Brüt zarar:
-9.28 USD (9 544 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (3.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.19 USD (18)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
9.28
Alış işlemleri:
49 (66.22%)
Satış işlemleri:
25 (33.78%)
Kâr faktörü:
8.64
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
1.16 USD
Ortalama zarar:
-1.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.64 USD (3)
Aylık büyüme:
70.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.64 USD (4.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|USDJPYm
|15
|AUS200m
|1
|EURUSDm
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|71
|USDJPYm
|0
|AUS200m
|0
|EURUSDm
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|21K
|USDJPYm
|15
|AUS200m
|-290
|EURUSDm
|2
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.02 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok