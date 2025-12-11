SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / S17 dr 01
Chupu Lin

S17 dr 01

Chupu Lin
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
69 (93.24%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (6.76%)
En iyi işlem:
5.02 USD
En kötü işlem:
-3.31 USD
Brüt kâr:
80.16 USD (30 562 pips)
Brüt zarar:
-9.28 USD (9 544 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (3.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.19 USD (18)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
9.28
Alış işlemleri:
49 (66.22%)
Satış işlemleri:
25 (33.78%)
Kâr faktörü:
8.64
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
1.16 USD
Ortalama zarar:
-1.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.64 USD (3)
Aylık büyüme:
70.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.64 USD (4.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 57
USDJPYm 15
AUS200m 1
EURUSDm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 71
USDJPYm 0
AUS200m 0
EURUSDm 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 21K
USDJPYm 15
AUS200m -290
EURUSDm 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.02 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.11 11:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
