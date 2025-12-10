- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
8 (72.72%)
Loss Trade:
3 (27.27%)
Best Trade:
10.30 CHF
Worst Trade:
-2.06 CHF
Profitto lordo:
30.38 CHF (1 349 pips)
Perdita lorda:
-5.88 CHF (928 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.49 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
13.49 CHF (5)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
33.51%
Massimo carico di deposito:
83.60%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
9.76
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
5.17
Profitto previsto:
2.23 CHF
Profitto medio:
3.80 CHF
Perdita media:
-1.96 CHF
Massime perdite consecutive:
1 (-2.06 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-2.06 CHF (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.45 CHF
Massimale:
2.51 CHF (2.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.65% (2.06 CHF)
Per equità:
0.59% (0.72 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|8
|GER40
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|29
|GER40
|-3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|351
|GER40
|70
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.30 CHF
Worst Trade: -2 CHF
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.49 CHF
Massima perdita consecutiva: -2.06 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
- Microtrading Gold and Indices
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
136
CHF
CHF
1
0%
11
72%
34%
5.16
2.23
CHF
CHF
2%
1:500