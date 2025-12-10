- Büyüme
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
28 (71.79%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (28.21%)
En iyi işlem:
10.30 CHF
En kötü işlem:
-3.18 CHF
Brüt kâr:
41.30 CHF (1 997 pips)
Brüt zarar:
-13.42 CHF (5 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (4.24 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
13.49 CHF (5)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
16.78%
Maks. mevduat yükü:
83.60%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
5.22
Alış işlemleri:
33 (84.62%)
Satış işlemleri:
6 (15.38%)
Kâr faktörü:
3.08
Beklenen getiri:
0.71 CHF
Ortalama kâr:
1.48 CHF
Ortalama zarar:
-1.22 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1.00 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-4.89 CHF (2)
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.45 CHF
Maksimum:
5.34 CHF (3.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.61% (4.89 CHF)
Varlığa göre:
2.23% (2.90 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|34
|GER40
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|38
|GER40
|-8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|898
|GER40
|-4.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
- Microtrading Gold and Indices
