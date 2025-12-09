- Crescita
Trade:
26
Profit Trade:
24 (92.30%)
Loss Trade:
2 (7.69%)
Best Trade:
6.34 USD
Worst Trade:
-7.12 USD
Profitto lordo:
58.87 USD (58 870 pips)
Perdita lorda:
-7.27 USD (7 265 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (38.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.35 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
26.80%
Massimo carico di deposito:
44.36%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
7.25
Long Trade:
17 (65.38%)
Short Trade:
9 (34.62%)
Fattore di profitto:
8.10
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-3.64 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.12 USD (1)
Crescita mensile:
50.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.12 USD (5.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.83% (7.12 USD)
Per equità:
5.25% (7.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|52
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|52K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +6.34 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +38.35 USD
Massima perdita consecutiva: -7.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trading with five core engine
Follow minimal $100
Non ci sono recensioni
