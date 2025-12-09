- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
105 (75.00%)
Loss Trade:
35 (25.00%)
Best Trade:
3.09 USD
Worst Trade:
-2.27 USD
Profitto lordo:
39.85 USD (3 932 pips)
Perdita lorda:
-42.95 USD (4 275 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (8.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.42 USD (24)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
69 (49.29%)
Short Trade:
71 (50.71%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
0.38 USD
Perdita media:
-1.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.49 USD (3)
Crescita mensile:
-3.69%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.74 USD
Massimale:
9.98 USD (5.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD-5
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD-5
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD-5
|-343
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.09 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.42 USD
Massima perdita consecutiva: -2.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni