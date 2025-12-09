SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MechaPip
Jesse Phipps

MechaPip

Jesse Phipps
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
0%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
105 (75.00%)
Loss Trade:
35 (25.00%)
Best Trade:
3.09 USD
Worst Trade:
-2.27 USD
Profitto lordo:
39.85 USD (3 932 pips)
Perdita lorda:
-42.95 USD (4 275 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (8.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.42 USD (24)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
69 (49.29%)
Short Trade:
71 (50.71%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
0.38 USD
Perdita media:
-1.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.49 USD (3)
Crescita mensile:
-3.69%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.74 USD
Massimale:
9.98 USD (5.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD-5 140
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD-5 -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD-5 -343
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.09 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.42 USD
Massima perdita consecutiva: -2.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
