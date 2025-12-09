- Büyüme
İşlemler:
140
Kârla kapanan işlemler:
105 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (25.00%)
En iyi işlem:
3.09 USD
En kötü işlem:
-2.27 USD
Brüt kâr:
39.85 USD (3 932 pips)
Brüt zarar:
-42.95 USD (4 275 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (8.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.42 USD (24)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
69 (49.29%)
Satış işlemleri:
71 (50.71%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
0.38 USD
Ortalama zarar:
-1.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.49 USD (3)
Aylık büyüme:
-3.69%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.74 USD
Maksimum:
9.98 USD (5.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD-5
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD-5
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD-5
|-343
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
En iyi işlem: +3.09 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +8.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
