Jesse Phipps

MechaPip

Jesse Phipps
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
0%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
140
Kârla kapanan işlemler:
105 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (25.00%)
En iyi işlem:
3.09 USD
En kötü işlem:
-2.27 USD
Brüt kâr:
39.85 USD (3 932 pips)
Brüt zarar:
-42.95 USD (4 275 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (8.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.42 USD (24)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
69 (49.29%)
Satış işlemleri:
71 (50.71%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
0.38 USD
Ortalama zarar:
-1.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.49 USD (3)
Aylık büyüme:
-3.69%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.74 USD
Maksimum:
9.98 USD (5.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD-5 140
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD-5 -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD-5 -343
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.09 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +8.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

