- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
35 (77.77%)
Loss Trade:
10 (22.22%)
Best Trade:
18.97 EUR
Worst Trade:
-8.46 EUR
Profitto lordo:
72.19 EUR (152 822 pips)
Perdita lorda:
-50.99 EUR (104 473 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (22.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
22.52 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
4.95%
Massimo carico di deposito:
31.95%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
37 (82.22%)
Short Trade:
8 (17.78%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.47 EUR
Profitto medio:
2.06 EUR
Perdita media:
-5.10 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-10.01 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-11.54 EUR (2)
Crescita mensile:
34.47%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.40 EUR
Massimale:
20.54 EUR (28.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.87% (20.54 EUR)
Per equità:
6.43% (5.50 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|33
|BTCUSD
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|16
|BTCUSD
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|702
|BTCUSD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.97 EUR
Worst Trade: -8 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -10.01 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 11
|1.89 × 151
|
VantageInternational-Live 22
|9.47 × 49
|
VantageInternational-Live 3
|10.26 × 125
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
34%
0
0
USD
USD
85
EUR
EUR
1
73%
45
77%
5%
1.41
0.47
EUR
EUR
29%
1:500