HUSEYIN CETINEL

Callous EA High Risk

HUSEYIN CETINEL
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 17%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
10.38 USD
Worst Trade:
-2.39 USD
Profitto lordo:
20.46 USD (1 864 pips)
Perdita lorda:
-3.75 USD (178 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (20.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.46 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
17.05%
Massimo carico di deposito:
18.36%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.46
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
5.46
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
3.41 USD
Perdita media:
-1.88 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.75 USD (2)
Crescita mensile:
16.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.75 USD (3.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.11% (3.75 USD)
Per equità:
12.38% (12.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
USDJPY 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 19
USDJPY -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.8K
USDJPY -132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.38 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.46 USD
Massima perdita consecutiva: -3.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 38
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.60 × 5
Tickmill-Live
0.73 × 692
ICMarkets-Live07
0.86 × 199
Tickmill-Live02
0.89 × 1077
ICMarkets-Live15
1.00 × 6
ICMarkets-Live12
1.17 × 757
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarkets-Live22
1.34 × 41
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
1.44 × 18
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.80 × 40
ICMarketsSC-Live15
1.80 × 218
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
39 più
This signal was published to showcase the performance of Callous EA. If you are interested in Callous EA, I have included the link below.


https://www.mql5.com/en/market/product/126205


Non ci sono recensioni
2025.12.08 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Share of trading days is too low
2025.12.03 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 00:39
Share of trading days is too low
2025.12.03 00:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 00:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 20:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 20:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 20:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 20:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 20:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.