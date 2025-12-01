- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
10.38 USD
Worst Trade:
-2.39 USD
Profitto lordo:
20.46 USD (1 864 pips)
Perdita lorda:
-3.75 USD (178 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (20.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.46 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
17.05%
Massimo carico di deposito:
18.36%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.46
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
5.46
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
3.41 USD
Perdita media:
-1.88 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.75 USD (2)
Crescita mensile:
16.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.75 USD (3.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.11% (3.75 USD)
Per equità:
12.38% (12.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19
|USDJPY
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8K
|USDJPY
|-132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.38 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.46 USD
Massima perdita consecutiva: -3.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live
|0.73 × 692
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 199
|
Tickmill-Live02
|0.89 × 1077
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 757
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.80 × 40
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
This signal was published to showcase the performance of Callous EA. If you are interested in Callous EA, I have included the link below.
https://www.mql5.com/en/market/product/126205
Non ci sono recensioni
