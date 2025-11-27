- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
21 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
38.96 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
230.55 USD (14 044 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
21 (230.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
230.55 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
20 (95.24%)
Short Trade:
1 (4.76%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
10.98 USD
Profitto medio:
10.98 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
74.50%
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDs-
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDs-
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDs-
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.96 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +230.55 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI3-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
做趋势类网络，带止损风控
Non ci sono recensioni