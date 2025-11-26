- Crescita
Trade:
22
Profit Trade:
16 (72.72%)
Loss Trade:
6 (27.27%)
Best Trade:
175.87 USD
Worst Trade:
-289.32 USD
Profitto lordo:
1 618.45 USD (5 709 pips)
Perdita lorda:
-589.03 USD (2 472 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (784.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
784.30 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
16 (72.73%)
Short Trade:
6 (27.27%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
46.79 USD
Profitto medio:
101.15 USD
Perdita media:
-98.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-327.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-327.84 USD (2)
Crescita mensile:
1.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.55 USD
Massimale:
355.55 USD (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|EURUSD
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|942
|EURUSD
|151
|EURGBP
|-64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.2K
|EURUSD
|19
|EURGBP
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +175.87 USD
Worst Trade: -289 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +784.30 USD
Massima perdita consecutiva: -327.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XAUUSD _ H1
GBPUSD_M15
ERUUSD_M15
USDCHF_M15
USDCAD_M15
EURAUD_M15
EURGBP_M15
EURCHF_M15
Non ci sono recensioni