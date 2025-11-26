- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
16 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (27.27%)
En iyi işlem:
175.87 USD
En kötü işlem:
-289.32 USD
Brüt kâr:
1 618.45 USD (5 709 pips)
Brüt zarar:
-589.03 USD (2 472 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (784.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
784.30 USD (7)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
16 (72.73%)
Satış işlemleri:
6 (27.27%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
46.79 USD
Ortalama kâr:
101.15 USD
Ortalama zarar:
-98.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-327.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-327.84 USD (2)
Aylık büyüme:
1.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.55 USD
Maksimum:
355.55 USD (0.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|EURUSD
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|942
|EURUSD
|151
|EURGBP
|-64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.2K
|EURUSD
|19
|EURGBP
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +175.87 USD
En kötü işlem: -289 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +784.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -327.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Opening the Symbol see detail.
XAUUSD _ H1
GBPUSD_M15
ERUUSD_M15
USDCHF_M15
USDCAD_M15
EURAUD_M15
EURGBP_M15
EURCHF_M15
İnceleme yok