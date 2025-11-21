- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
20 (35.71%)
Loss Trade:
36 (64.29%)
Best Trade:
102.05 UST
Worst Trade:
-85.82 UST
Profitto lordo:
679.75 UST (47 644 pips)
Perdita lorda:
-1 257.75 UST (172 181 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (144.36 UST)
Massimo profitto consecutivo:
176.37 UST (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.19%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
52 (92.86%)
Short Trade:
4 (7.14%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-10.32 UST
Profitto medio:
33.99 UST
Perdita media:
-34.94 UST
Massime perdite consecutive:
13 (-639.21 UST)
Massima perdita consecutiva:
-639.21 UST (13)
Crescita mensile:
-25.69%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
614.77 UST
Massimale:
748.97 UST (519.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.07% (610.87 UST)
Per equità:
4.09% (108.45 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|32
|TSLA
|7
|DJ30
|6
|SP500
|3
|USOUSD
|3
|NAS100
|2
|EURUSD+
|1
|USDJPY+
|1
|GBPJPY+
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|9
|TSLA
|-280
|DJ30
|-202
|SP500
|-43
|USOUSD
|-42
|NAS100
|4
|EURUSD+
|71
|USDJPY+
|-60
|GBPJPY+
|-32
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-3.2K
|TSLA
|-6.1K
|DJ30
|-100K
|SP500
|-2.2K
|USOUSD
|-543
|NAS100
|-9.8K
|EURUSD+
|142
|USDJPY+
|-676
|GBPJPY+
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +102.05 UST
Worst Trade: -86 UST
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +144.36 UST
Massima perdita consecutiva: -639.21 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|10.95 × 58
多市場 策略 純EA
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-89%
0
0
USD
USD
2.7K
UST
UST
31
23%
56
35%
100%
0.54
-10.32
UST
UST
89%
1:500