SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LairnZ
Jun Teng Chen

LairnZ

Jun Teng Chen
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -89%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
20 (35.71%)
Loss Trade:
36 (64.29%)
Best Trade:
102.05 UST
Worst Trade:
-85.82 UST
Profitto lordo:
679.75 UST (47 644 pips)
Perdita lorda:
-1 257.75 UST (172 181 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (144.36 UST)
Massimo profitto consecutivo:
176.37 UST (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.19%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
52 (92.86%)
Short Trade:
4 (7.14%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-10.32 UST
Profitto medio:
33.99 UST
Perdita media:
-34.94 UST
Massime perdite consecutive:
13 (-639.21 UST)
Massima perdita consecutiva:
-639.21 UST (13)
Crescita mensile:
-25.69%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
614.77 UST
Massimale:
748.97 UST (519.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.07% (610.87 UST)
Per equità:
4.09% (108.45 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 32
TSLA 7
DJ30 6
SP500 3
USOUSD 3
NAS100 2
EURUSD+ 1
USDJPY+ 1
GBPJPY+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 9
TSLA -280
DJ30 -202
SP500 -43
USOUSD -42
NAS100 4
EURUSD+ 71
USDJPY+ -60
GBPJPY+ -32
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -3.2K
TSLA -6.1K
DJ30 -100K
SP500 -2.2K
USOUSD -543
NAS100 -9.8K
EURUSD+ 142
USDJPY+ -676
GBPJPY+ -1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +102.05 UST
Worst Trade: -86 UST
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +144.36 UST
Massima perdita consecutiva: -639.21 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
10.95 × 58
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
多市場 策略 純EA
Non ci sono recensioni
2025.11.21 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 16:23
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 8.49% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 16:23
80% of trades performed within 10 days. This comprises 4.72% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LairnZ
30USD al mese
-89%
0
0
USD
2.7K
UST
31
23%
56
35%
100%
0.54
-10.32
UST
89%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.