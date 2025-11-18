- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
25 (62.50%)
Loss Trade:
15 (37.50%)
Best Trade:
13.61 USD
Worst Trade:
-18.58 USD
Profitto lordo:
183.92 USD (135 778 pips)
Perdita lorda:
-213.56 USD (164 602 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (25.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.95 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
0.84%
Massimo carico di deposito:
31.13%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
22 (55.00%)
Short Trade:
18 (45.00%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.74 USD
Profitto medio:
7.36 USD
Perdita media:
-14.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-34.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.10 USD (2)
Crescita mensile:
-29.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.40 USD
Massimale:
48.72 USD (44.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.98% (48.72 USD)
Per equità:
10.66% (9.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|ETHUSD
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-40
|ETHUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-32K
|ETHUSD
|3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.61 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.34 USD
Massima perdita consecutiva: -34.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-30%
0
0
USD
USD
70
USD
USD
1
100%
40
62%
1%
0.86
-0.74
USD
USD
45%
1:500