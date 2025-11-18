Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17 0.00 × 368 Exness-Real18 0.00 × 52 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 TitanFX-02 0.00 × 2 XMTrading-Real 12 0.00 × 70 VantageInternational-Demo 0.04 × 559 ICMarketsSC-Live05 2.67 × 12 Exness-Real9 8.77 × 191 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya