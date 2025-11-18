- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
25 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (37.50%)
En iyi işlem:
13.61 USD
En kötü işlem:
-18.58 USD
Brüt kâr:
183.92 USD (135 778 pips)
Brüt zarar:
-213.56 USD (164 602 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (25.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.95 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
0.84%
Maks. mevduat yükü:
31.13%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
22 (55.00%)
Satış işlemleri:
18 (45.00%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.74 USD
Ortalama kâr:
7.36 USD
Ortalama zarar:
-14.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-34.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.10 USD (2)
Aylık büyüme:
-29.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.40 USD
Maksimum:
48.72 USD (44.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.98% (48.72 USD)
Varlığa göre:
10.66% (9.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|ETHUSD
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-40
|ETHUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-32K
|ETHUSD
|3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.61 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-30%
0
0
USD
USD
70
USD
USD
1
100%
40
62%
1%
0.86
-0.74
USD
USD
45%
1:500