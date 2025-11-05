- Crescita
Trade:
60
Profit Trade:
20 (33.33%)
Loss Trade:
40 (66.67%)
Best Trade:
89.58 USD
Worst Trade:
-42.72 USD
Profitto lordo:
297.64 USD (713 042 pips)
Perdita lorda:
-160.58 USD (729 355 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (7.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.06 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
2.29
Long Trade:
29 (48.33%)
Short Trade:
31 (51.67%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
14.88 USD
Perdita media:
-4.01 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-32.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.72 USD (1)
Crescita mensile:
23.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.55 USD
Massimale:
59.85 USD (11.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.15% (59.85 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|44
|GOLD
|13
|USDCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-2
|GOLD
|134
|USDCHF
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-18K
|GOLD
|1.5K
|USDCHF
|-48
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.58 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.68 USD
Massima perdita consecutiva: -32.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMTrading-MT5 2
|0.10 × 148
|
XMTrading-MT5 3
|0.15 × 206
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
