SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bitgold
Daichi Matsuki

Bitgold

Daichi Matsuki
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 27%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
20 (32.78%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (67.21%)
En iyi işlem:
89.58 USD
En kötü işlem:
-42.72 USD
Brüt kâr:
297.64 USD (713 042 pips)
Brüt zarar:
-161.50 USD (729 401 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (7.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.06 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
2.27
Alış işlemleri:
29 (47.54%)
Satış işlemleri:
32 (52.46%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
14.88 USD
Ortalama zarar:
-3.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-32.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.72 USD (1)
Aylık büyüme:
23.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.55 USD
Maksimum:
59.85 USD (11.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.15% (59.85 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 44
GOLD 14
USDCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -2
GOLD 133
USDCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -18K
GOLD 1.5K
USDCHF -48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.58 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-MT5 2
0.10 × 148
XMTrading-MT5 3
0.15 × 206
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.05 04:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 03:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
