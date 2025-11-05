- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
20 (32.78%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (67.21%)
En iyi işlem:
89.58 USD
En kötü işlem:
-42.72 USD
Brüt kâr:
297.64 USD (713 042 pips)
Brüt zarar:
-161.50 USD (729 401 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (7.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.06 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
2.27
Alış işlemleri:
29 (47.54%)
Satış işlemleri:
32 (52.46%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
14.88 USD
Ortalama zarar:
-3.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-32.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.72 USD (1)
Aylık büyüme:
23.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.55 USD
Maksimum:
59.85 USD (11.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.15% (59.85 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|44
|GOLD
|14
|USDCHF
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-2
|GOLD
|133
|USDCHF
|5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-18K
|GOLD
|1.5K
|USDCHF
|-48
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +89.58 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
