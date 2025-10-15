- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
420
Profit Trade:
324 (77.14%)
Loss Trade:
96 (22.86%)
Best Trade:
326.27 USD
Worst Trade:
-164.25 USD
Profitto lordo:
1 607.55 USD (86 715 pips)
Perdita lorda:
-835.54 USD (67 359 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (14.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
326.27 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
61.41%
Massimo carico di deposito:
0.03%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
174
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
4.39
Long Trade:
214 (50.95%)
Short Trade:
206 (49.05%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
4.96 USD
Perdita media:
-8.70 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-21.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164.25 USD (1)
Crescita mensile:
3.25%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
175.89 USD (0.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.73% (175.89 USD)
Per equità:
0.02% (4.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|362
|US100
|47
|EURUSD
|9
|archived
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|502
|US100
|103
|EURUSD
|5
|archived
|162
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-789
|US100
|20K
|EURUSD
|390
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +326.27 USD
Worst Trade: -164 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.33 USD
Massima perdita consecutiva: -21.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
133 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
BONÉ
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
7
99%
420
77%
61%
1.92
1.84
USD
USD
1%
1:25