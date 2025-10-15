SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Capital Trading Found
Paulo Mauricio Dos Santos Alves

Capital Trading Found

Paulo Mauricio Dos Santos Alves
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
FBS-Real-10
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
420
Profit Trade:
324 (77.14%)
Loss Trade:
96 (22.86%)
Best Trade:
326.27 USD
Worst Trade:
-164.25 USD
Profitto lordo:
1 607.55 USD (86 715 pips)
Perdita lorda:
-835.54 USD (67 359 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (14.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
326.27 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
61.41%
Massimo carico di deposito:
0.03%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
174
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
4.39
Long Trade:
214 (50.95%)
Short Trade:
206 (49.05%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
4.96 USD
Perdita media:
-8.70 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-21.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164.25 USD (1)
Crescita mensile:
3.25%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
175.89 USD (0.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.73% (175.89 USD)
Per equità:
0.02% (4.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 362
US100 47
EURUSD 9
archived 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 502
US100 103
EURUSD 5
archived 162
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -789
US100 20K
EURUSD 390
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +326.27 USD
Worst Trade: -164 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.33 USD
Massima perdita consecutiva: -21.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
STForex-Live
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
133 più
BONÉ
Non ci sono recensioni
2025.10.15 20:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 20:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.