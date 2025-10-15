SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Capital Trading Found
Paulo Mauricio Dos Santos Alves

Capital Trading Found

Paulo Mauricio Dos Santos Alves
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
FBS-Real-10
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
420
Kârla kapanan işlemler:
324 (77.14%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (22.86%)
En iyi işlem:
326.27 USD
En kötü işlem:
-164.25 USD
Brüt kâr:
1 607.55 USD (86 715 pips)
Brüt zarar:
-835.54 USD (67 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (14.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
326.27 USD (1)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
61.41%
Maks. mevduat yükü:
0.03%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
174
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
4.39
Alış işlemleri:
214 (50.95%)
Satış işlemleri:
206 (49.05%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
4.96 USD
Ortalama zarar:
-8.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-21.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164.25 USD (1)
Aylık büyüme:
3.25%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
175.89 USD (0.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.73% (175.89 USD)
Varlığa göre:
0.02% (4.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 362
US100 47
EURUSD 9
archived 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 502
US100 103
EURUSD 5
archived 162
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -789
US100 20K
EURUSD 390
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +326.27 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
STForex-Live
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
133 daha fazla...
BONÉ
İnceleme yok
2025.10.15 20:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 20:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
