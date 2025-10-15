- Büyüme
İşlemler:
420
Kârla kapanan işlemler:
324 (77.14%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (22.86%)
En iyi işlem:
326.27 USD
En kötü işlem:
-164.25 USD
Brüt kâr:
1 607.55 USD (86 715 pips)
Brüt zarar:
-835.54 USD (67 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (14.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
326.27 USD (1)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
61.41%
Maks. mevduat yükü:
0.03%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
174
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
4.39
Alış işlemleri:
214 (50.95%)
Satış işlemleri:
206 (49.05%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
4.96 USD
Ortalama zarar:
-8.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-21.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164.25 USD (1)
Aylık büyüme:
3.25%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
175.89 USD (0.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.73% (175.89 USD)
Varlığa göre:
0.02% (4.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|362
|US100
|47
|EURUSD
|9
|archived
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|502
|US100
|103
|EURUSD
|5
|archived
|162
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-789
|US100
|20K
|EURUSD
|390
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +326.27 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
