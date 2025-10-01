- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
11.36 AUD
Worst Trade:
-16.57 AUD
Profitto lordo:
31.64 AUD (1 401 pips)
Perdita lorda:
-19.11 AUD (530 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (31.64 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
31.64 AUD (7)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
7.62%
Massimo carico di deposito:
8.91%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
1.39 AUD
Profitto medio:
4.52 AUD
Perdita media:
-9.56 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.57 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-16.57 AUD (1)
Crescita mensile:
17.10%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.54 AUD
Massimale:
16.57 AUD (12.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.26% (16.57 AUD)
Per equità:
0.79% (10.36 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|871
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EightcapGlobal-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.14 × 1216
|
JunoMarkets-Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|4.07 × 203
|
Exness-MT5Real2
|6.38 × 65
|
FundingTradersGroup-Server
|7.01 × 82
Non ci sono recensioni
