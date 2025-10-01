SinyallerBölümler
Peter Lee

SMC TEST

Peter Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
11.36 AUD
En kötü işlem:
-16.57 AUD
Brüt kâr:
31.64 AUD (1 401 pips)
Brüt zarar:
-19.11 AUD (530 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (31.64 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
31.64 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
7.62%
Maks. mevduat yükü:
8.91%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
1.39 AUD
Ortalama kâr:
4.52 AUD
Ortalama zarar:
-9.56 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-16.57 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.57 AUD (1)
Aylık büyüme:
17.10%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.54 AUD
Maksimum:
16.57 AUD (12.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.26% (16.57 AUD)
Varlığa göre:
0.79% (10.36 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 871
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.36 AUD
En kötü işlem: -17 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.64 AUD
Maksimum ardışık zarar: -16.57 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EightcapGlobal-Live
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 1216
JunoMarkets-Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
4.07 × 203
Exness-MT5Real2
6.38 × 65
FundingTradersGroup-Server
7.01 × 82
İnceleme yok
2025.10.01 06:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 05:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.01 05:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 05:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.