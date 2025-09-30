- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|30
|GBPJPY+
|9
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|19
|GBPJPY+
|0
|USDCAD+
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|-983
|GBPJPY+
|41
|USDCAD+
|-387
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Welcome to my trading signal!
This signal is based on a disciplined price action and candlestick strategy combined with risk management principles.
-
Timeframes: H4 and Daily
-
Risk Management: Fixed risk per trade, Risk:Reward 1:1.5
-
Strategy: Entry based on candlestick confirmation with averaging on 50% drawdown, stop loss at candle wicks, and target profit at 1.5x risk
-
Pairs: Major and cross pairs with stable volatility
Advantages of this signal:
-
Clear and consistent rules
-
Moderate risk exposure
-
Focused on swing trading, not scalping
This signal is designed for long-term consistency and steady growth, not for unrealistic promises. Please use proper money management when subscribing.
Thank you for your trust and I wish you successful trading!
