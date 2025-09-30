SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NFX1996
Nanang Dwi Setyawan

NFX1996

Nanang Dwi Setyawan
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
18 (45.00%)
Loss Trade:
22 (55.00%)
Best Trade:
33.03 UST
Worst Trade:
-17.00 UST
Profitto lordo:
109.64 UST (6 454 pips)
Perdita lorda:
-93.97 UST (7 783 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (41.05 UST)
Massimo profitto consecutivo:
41.05 UST (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.43%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
20 (50.00%)
Short Trade:
20 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.39 UST
Profitto medio:
6.09 UST
Perdita media:
-4.27 UST
Massime perdite consecutive:
5 (-13.59 UST)
Massima perdita consecutiva:
-17.00 UST (1)
Crescita mensile:
-1.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.88 UST
Massimale:
48.72 UST (46.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.55% (48.24 UST)
Per equità:
0.65% (1.36 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 30
GBPJPY+ 9
USDCAD+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 19
GBPJPY+ 0
USDCAD+ -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ -983
GBPJPY+ 41
USDCAD+ -387
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.03 UST
Worst Trade: -17 UST
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +41.05 UST
Massima perdita consecutiva: -13.59 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Welcome to my trading signal!

This signal is based on a disciplined price action and candlestick strategy combined with risk management principles.

  • Timeframes: H4 and Daily

  • Risk Management: Fixed risk per trade, Risk:Reward 1:1.5

  • Strategy: Entry based on candlestick confirmation with averaging on 50% drawdown, stop loss at candle wicks, and target profit at 1.5x risk

  • Pairs: Major and cross pairs with stable volatility

Advantages of this signal:

  • Clear and consistent rules

  • Moderate risk exposure

  • Focused on swing trading, not scalping

This signal is designed for long-term consistency and steady growth, not for unrealistic promises. Please use proper money management when subscribing.

Thank you for your trust and I wish you successful trading!

Non ci sono recensioni
2025.09.30 16:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NFX1996
35USD al mese
-1%
0
0
USD
208
UST
3
0%
40
45%
100%
1.16
0.39
UST
46%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.