- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
15 (83.33%)
Loss Trade:
3 (16.67%)
Best Trade:
79.23 USD
Worst Trade:
-270.59 USD
Profitto lordo:
250.54 USD (2 564 pips)
Perdita lorda:
-271.92 USD (360 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (249.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
249.16 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
0.67%
Massimo carico di deposito:
23.84%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
11 (61.11%)
Short Trade:
7 (38.89%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.19 USD
Profitto medio:
16.70 USD
Perdita media:
-90.64 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-270.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-270.59 USD (1)
Crescita mensile:
-0.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.38 USD
Massimale:
270.59 USD (9.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.84% (270.59 USD)
Per equità:
16.25% (446.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|3
|CADCHF
|3
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|30
|CADCHF
|2
|AUDJPY
|11
|GBPJPY
|158
|CHFJPY
|-1
|NZDJPY
|3
|AUDCAD
|44
|EURJPY
|2
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|0
|EURGBP
|-271
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|576
|CADCHF
|89
|AUDJPY
|927
|GBPJPY
|680
|CHFJPY
|-200
|NZDJPY
|79
|AUDCAD
|126
|EURJPY
|58
|GBPAUD
|29
|USDCHF
|0
|EURGBP
|-160
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.23 USD
Worst Trade: -271 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +249.16 USD
Massima perdita consecutiva: -270.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 27
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 4
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 12
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.01 × 97
|
ICMarketsSC-Live10
|0.08 × 37
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live20
|0.18 × 11
97 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
100%
18
83%
1%
0.92
-1.19
USD
USD
16%
1:500