İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
15 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (16.67%)
En iyi işlem:
79.23 USD
En kötü işlem:
-270.59 USD
Brüt kâr:
250.54 USD (2 564 pips)
Brüt zarar:
-271.92 USD (360 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (249.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
249.16 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
0.67%
Maks. mevduat yükü:
23.84%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
11 (61.11%)
Satış işlemleri:
7 (38.89%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-1.19 USD
Ortalama kâr:
16.70 USD
Ortalama zarar:
-90.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-270.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-270.59 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.38 USD
Maksimum:
270.59 USD (9.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.84% (270.59 USD)
Varlığa göre:
16.25% (446.85 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|3
|CADCHF
|3
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|EURGBP
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|30
|CADCHF
|2
|AUDJPY
|11
|GBPJPY
|158
|CHFJPY
|-1
|NZDJPY
|3
|AUDCAD
|44
|EURJPY
|2
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|0
|EURGBP
|-271
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|576
|CADCHF
|89
|AUDJPY
|927
|GBPJPY
|680
|CHFJPY
|-200
|NZDJPY
|79
|AUDCAD
|126
|EURJPY
|58
|GBPAUD
|29
|USDCHF
|0
|EURGBP
|-160
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.23 USD
En kötü işlem: -271 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +249.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -270.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 27
TradersWay-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
LQDLLC-Live02
|0.00 × 4
Hankotrade-Live
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
FBS-Real-12
|0.00 × 2
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live12
|0.00 × 12
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
TickmillUK-Live03
|0.00 × 5
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
Exness-Real3
|0.00 × 4
Tickmill-Live02
|0.01 × 97
ICMarketsSC-Live10
|0.08 × 37
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.11 × 9
ICMarketsSC-Live20
|0.18 × 11
