Trade:
351
Profit Trade:
186 (52.99%)
Loss Trade:
165 (47.01%)
Best Trade:
12.32 USD
Worst Trade:
-6.04 USD
Profitto lordo:
322.65 USD (24 576 pips)
Perdita lorda:
-298.82 USD (26 556 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (33.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.31 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
92.19%
Massimo carico di deposito:
0.50%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
185 (52.71%)
Short Trade:
166 (47.29%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
1.73 USD
Perdita media:
-1.81 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-12.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.80 USD (6)
Crescita mensile:
0.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.46 USD
Massimale:
86.02 USD (2.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.72% (83.08 USD)
Per equità:
0.23% (9.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|154
|EURUSD
|149
|EURGBP
|27
|USDJPY
|16
|EURJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|24
|EURGBP
|-1
|USDJPY
|-11
|EURJPY
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-30
|EURUSD
|-415
|EURGBP
|-135
|USDJPY
|-945
|EURJPY
|-455
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 27
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 3
|
FTMO-Server3
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 3
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 3
229 più
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764
Segnale in tempo reale: https://www.mql5.com/en/signals/2324754
