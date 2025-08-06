- Büyüme
İşlemler:
351
Kârla kapanan işlemler:
186 (52.99%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (47.01%)
En iyi işlem:
12.32 USD
En kötü işlem:
-6.04 USD
Brüt kâr:
322.65 USD (24 576 pips)
Brüt zarar:
-298.82 USD (26 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (33.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.31 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
92.19%
Maks. mevduat yükü:
0.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
185 (52.71%)
Satış işlemleri:
166 (47.29%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
1.73 USD
Ortalama zarar:
-1.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-12.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.80 USD (6)
Aylık büyüme:
0.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.46 USD
Maksimum:
86.02 USD (2.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.72% (83.08 USD)
Varlığa göre:
0.23% (9.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|154
|EURUSD
|149
|EURGBP
|27
|USDJPY
|16
|EURJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|24
|EURGBP
|-1
|USDJPY
|-11
|EURJPY
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-30
|EURUSD
|-415
|EURGBP
|-135
|USDJPY
|-945
|EURJPY
|-455
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.32 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +33.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 27
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 3
|
FTMO-Server3
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 3
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 3
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/114590
MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/120764
Canlı Sinyal: https://www.mql5.com/en/signals/2324754
İnceleme yok
