- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
64 (84.21%)
Loss Trade:
12 (15.79%)
Best Trade:
17.07 USD
Worst Trade:
-10.53 USD
Profitto lordo:
168.31 USD (17 359 pips)
Perdita lorda:
-43.82 USD (4 457 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (76.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.09 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
97.74%
Massimo carico di deposito:
12.67%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.18
Long Trade:
39 (51.32%)
Short Trade:
37 (48.68%)
Fattore di profitto:
3.84
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-3.65 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.01 USD (3)
Crescita mensile:
24.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.01 USD (10.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.49% (24.01 USD)
Per equità:
43.67% (99.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|59
|USDCHF
|7
|EURUSD
|4
|EURAUD
|3
|EURCAD
|1
|CADCHF
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|61
|USDCHF
|16
|EURUSD
|25
|EURAUD
|10
|EURCAD
|4
|CADCHF
|4
|CADJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|6.1K
|USDCHF
|1.3K
|EURUSD
|2.5K
|EURAUD
|1.5K
|EURCAD
|558
|CADCHF
|300
|CADJPY
|665
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.07 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +76.09 USD
Massima perdita consecutiva: -24.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 64
|
InstaForex-Server
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
Using Zigzag and fibo at h1
