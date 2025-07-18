- Büyüme
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
64 (84.21%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (15.79%)
En iyi işlem:
17.07 USD
En kötü işlem:
-10.53 USD
Brüt kâr:
168.31 USD (17 359 pips)
Brüt zarar:
-43.82 USD (4 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (76.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.09 USD (13)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
97.74%
Maks. mevduat yükü:
12.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.18
Alış işlemleri:
39 (51.32%)
Satış işlemleri:
37 (48.68%)
Kâr faktörü:
3.84
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-3.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.01 USD (3)
Aylık büyüme:
24.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.01 USD (10.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.49% (24.01 USD)
Varlığa göre:
43.67% (99.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|59
|USDCHF
|7
|EURUSD
|4
|EURAUD
|3
|EURCAD
|1
|CADCHF
|1
|CADJPY
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|61
|USDCHF
|16
|EURUSD
|25
|EURAUD
|10
|EURCAD
|4
|CADCHF
|4
|CADJPY
|5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|6.1K
|USDCHF
|1.3K
|EURUSD
|2.5K
|EURAUD
|1.5K
|EURCAD
|558
|CADCHF
|300
|CADJPY
|665
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.07 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +76.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 64
InstaForex-Server
|0.00 × 2
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
DerivMT-Server
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
Garnet-Server
|0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
Using Zigzag and fibo at h1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
65%
0
0
USD
USD
317
USD
USD
10
0%
76
84%
98%
3.84
1.64
USD
USD
44%
1:500