Emanuele Giulivi

DynamicTraderPro

Emanuele Giulivi
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 301%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
760
Profit Trade:
509 (66.97%)
Loss Trade:
251 (33.03%)
Best Trade:
369.74 USD
Worst Trade:
-273.17 USD
Profitto lordo:
16 051.66 USD (2 101 589 pips)
Perdita lorda:
-13 038.97 USD (1 687 202 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (576.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
576.14 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
97.22%
Massimo carico di deposito:
108.08%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
511 (67.24%)
Short Trade:
249 (32.76%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
3.96 USD
Profitto medio:
31.54 USD
Perdita media:
-51.95 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-610.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-610.55 USD (6)
Crescita mensile:
22.70%
Previsione annuale:
275.47%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
292.67 USD
Massimale:
1 449.53 USD (35.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.45% (1 450.23 USD)
Per equità:
10.20% (335.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DE40 222
XAUUSD 176
USDJPY 144
US500 122
USTEC 51
EURUSD 28
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DE40 583
XAUUSD -13
USDJPY 1.9K
US500 711
USTEC -79
EURUSD -112
BTCUSD 15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DE40 113K
XAUUSD 33K
USDJPY 31K
US500 67K
USTEC 20K
EURUSD -695
BTCUSD 152K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +369.74 USD
Worst Trade: -273 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +576.14 USD
Massima perdita consecutiva: -610.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FusionMarkets-Live
0.61 × 18
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
DooTechnology-Live
1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.84 × 187
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 62
Darwinex-Live
2.24 × 34
RoboForex-ECN
2.38 × 2234
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
2.95 × 175
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
Exness-MT5Real38
3.00 × 1
OneRoyal-Server
3.00 × 1
66 più
Questo segnale rappresenta l’attività reale del mio conto trading, basato su un approccio misto e dinamico , che combina diverse strategie per cercare di massimizzare i profitti nel breve e medio termine.

La mia operatività si basa principalmente su:

  • Range Breakout : ingressi mirati alla rottura di livelli chiave
  • Scalping : operazioni veloci su movimenti intraday
  • Strategie aggiuntive : supportate da filtri tecnici, gestione del rischio e analisi dei volumi

L'obiettivo è sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato, adattandosi alle condizioni correnti con flessibilità e precisione.

Il conto è gestito con attenzione al risk management , mantenendo drawdown sotto controllo e garantendo un buon rapporto rischio/rendimento su ogni operazione.

Se sei alla ricerca di un approccio flessibile e attivo, con risultati reali derivati da esperienza diretta sui mercati, questo segnale potrebbe essere la scelta giusta per te.


Non ci sono recensioni
2025.09.12 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 06:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 16:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.52% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 12:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 23:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
