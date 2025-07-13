- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40
|222
|XAUUSD
|176
|USDJPY
|144
|US500
|122
|USTEC
|51
|EURUSD
|28
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40
|583
|XAUUSD
|-13
|USDJPY
|1.9K
|US500
|711
|USTEC
|-79
|EURUSD
|-112
|BTCUSD
|15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40
|113K
|XAUUSD
|33K
|USDJPY
|31K
|US500
|67K
|USTEC
|20K
|EURUSD
|-695
|BTCUSD
|152K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.84 × 187
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
RoboForex-ECN
|2.38 × 2234
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.95 × 175
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|3.00 × 1
Questo segnale rappresenta l’attività reale del mio conto trading, basato su un approccio misto e dinamico , che combina diverse strategie per cercare di massimizzare i profitti nel breve e medio termine.
La mia operatività si basa principalmente su:
- Range Breakout : ingressi mirati alla rottura di livelli chiave
- Scalping : operazioni veloci su movimenti intraday
- Strategie aggiuntive : supportate da filtri tecnici, gestione del rischio e analisi dei volumi
L'obiettivo è sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato, adattandosi alle condizioni correnti con flessibilità e precisione.
Il conto è gestito con attenzione al risk management , mantenendo drawdown sotto controllo e garantendo un buon rapporto rischio/rendimento su ogni operazione.
Se sei alla ricerca di un approccio flessibile e attivo, con risultati reali derivati da esperienza diretta sui mercati, questo segnale potrebbe essere la scelta giusta per te.
