Haroon Mehmood

Gold Investor

Haroon Mehmood
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -51%
Exness-MT5Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
91 (63.19%)
Loss Trade:
53 (36.81%)
Best Trade:
12.89 USD
Worst Trade:
-97.49 USD
Profitto lordo:
185.49 USD (210 438 pips)
Perdita lorda:
-353.11 USD (278 535 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (49.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.60 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
9.57%
Massimo carico di deposito:
69.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
77 (53.47%)
Short Trade:
67 (46.53%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-1.16 USD
Profitto medio:
2.04 USD
Perdita media:
-6.66 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-94.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.39 USD (7)
Crescita mensile:
4.79%
Previsione annuale:
58.10%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
188.43 USD
Massimale:
271.31 USD (94.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.12% (271.31 USD)
Per equità:
57.30% (200.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 64
GBPUSDm 34
EURGBPm 22
BTCUSDm 8
EURUSDm 8
USDJPYm 5
CADJPYm 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -143
GBPUSDm -46
EURGBPm -8
BTCUSDm 9
EURUSDm -5
USDJPYm 11
CADJPYm 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -152K
GBPUSDm -4.6K
EURGBPm -566
BTCUSDm 86K
EURUSDm -602
USDJPYm 1.6K
CADJPYm 2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.89 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +49.60 USD
Massima perdita consecutiva: -94.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.11 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 20:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 02:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 01:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.06 15:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 11:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 10:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 04:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 02:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Investor
30USD al mese
-51%
0
0
USD
178
USD
17
54%
144
63%
10%
0.52
-1.16
USD
69%
1:200
Copia

