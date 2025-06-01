SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Investor
Haroon Mehmood

Gold Investor

Haroon Mehmood
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -51%
Exness-MT5Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
144
Bénéfice trades:
91 (63.19%)
Perte trades:
53 (36.81%)
Meilleure transaction:
12.89 USD
Pire transaction:
-97.49 USD
Bénéfice brut:
185.49 USD (210 438 pips)
Perte brute:
-353.11 USD (278 535 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (49.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.60 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
9.57%
Charge de dépôt maximale:
69.02%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.62
Longs trades:
77 (53.47%)
Courts trades:
67 (46.53%)
Facteur de profit:
0.53
Rendement attendu:
-1.16 USD
Bénéfice moyen:
2.04 USD
Perte moyenne:
-6.66 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-94.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-193.39 USD (7)
Croissance mensuelle:
4.79%
Prévision annuelle:
58.10%
Algo trading:
54%
Prélèvement par solde:
Absolu:
188.43 USD
Maximal:
271.31 USD (94.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.12% (271.31 USD)
Par fonds propres:
57.30% (200.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 64
GBPUSDm 34
EURGBPm 22
BTCUSDm 8
EURUSDm 8
USDJPYm 5
CADJPYm 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -143
GBPUSDm -46
EURGBPm -8
BTCUSDm 9
EURUSDm -5
USDJPYm 11
CADJPYm 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm -152K
GBPUSDm -4.6K
EURGBPm -566
BTCUSDm 86K
EURUSDm -602
USDJPYm 1.6K
CADJPYm 2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.89 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +49.60 USD
Perte consécutive maximale: -94.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.11 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 20:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 02:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 01:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.06 15:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 11:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 10:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 04:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 02:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
