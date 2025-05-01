SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Simple 200 EUR
Sarawut Phumkrajang

Simple 200 EUR

Sarawut Phumkrajang
0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 74%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
145
Profit Trade:
104 (71.72%)
Loss Trade:
41 (28.28%)
Best Trade:
14.72 EUR
Worst Trade:
-5.34 EUR
Profitto lordo:
244.67 EUR (27 392 pips)
Perdita lorda:
-98.19 EUR (12 327 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (26.24 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
26.24 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
34.55%
Massimo carico di deposito:
11.27%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.04
Long Trade:
63 (43.45%)
Short Trade:
82 (56.55%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
1.01 EUR
Profitto medio:
2.35 EUR
Perdita media:
-2.39 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-10.21 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-10.21 EUR (2)
Crescita mensile:
3.03%
Previsione annuale:
36.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
10.43 EUR (3.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.41% (10.37 EUR)
Per equità:
27.03% (91.73 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD.r 60
AUDCAD.r 45
NZDCAD.r 40
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD.r 60
AUDCAD.r 56
NZDCAD.r 52
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD.r 4.7K
AUDCAD.r 4.7K
NZDCAD.r 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.72 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.24 EUR
Massima perdita consecutiva: -10.21 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 15:50
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Trading operations on the account were performed for only 47 days. This comprises 15.72% of days out of the 299 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 10:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
