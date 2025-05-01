SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Simple 200 EUR
Sarawut Phumkrajang

Simple 200 EUR

Sarawut Phumkrajang
0 avis
Fiabilité
54 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 74%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
145
Bénéfice trades:
104 (71.72%)
Perte trades:
41 (28.28%)
Meilleure transaction:
14.72 EUR
Pire transaction:
-5.34 EUR
Bénéfice brut:
244.67 EUR (27 392 pips)
Perte brute:
-97.97 EUR (12 327 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (26.24 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
26.24 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
34.55%
Charge de dépôt maximale:
11.27%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
14.07
Longs trades:
63 (43.45%)
Courts trades:
82 (56.55%)
Facteur de profit:
2.50
Rendement attendu:
1.01 EUR
Bénéfice moyen:
2.35 EUR
Perte moyenne:
-2.39 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-10.21 EUR)
Perte consécutive maximale:
-10.21 EUR (2)
Croissance mensuelle:
3.03%
Prévision annuelle:
36.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 EUR
Maximal:
10.43 EUR (3.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.41% (10.37 EUR)
Par fonds propres:
27.03% (91.73 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD.r 60
AUDCAD.r 45
NZDCAD.r 40
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD.r 60
AUDCAD.r 56
NZDCAD.r 52
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD.r 4.7K
AUDCAD.r 4.7K
NZDCAD.r 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.72 EUR
Pire transaction: -5 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +26.24 EUR
Perte consécutive maximale: -10.21 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 15:50
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Trading operations on the account were performed for only 47 days. This comprises 15.72% of days out of the 299 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 10:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Simple 200 EUR
30 USD par mois
74%
0
0
USD
347
EUR
54
100%
145
71%
35%
2.49
1.01
EUR
27%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.