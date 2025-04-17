SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RangeBreakout Portfolio DarwineX
Jimmy Peter Eriksson

RangeBreakout Portfolio DarwineX

Jimmy Peter Eriksson
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 79%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
369
Profit Trade:
159 (43.08%)
Loss Trade:
210 (56.91%)
Best Trade:
177.35 USD
Worst Trade:
-43.84 USD
Profitto lordo:
3 272.75 USD (181 658 pips)
Perdita lorda:
-2 484.63 USD (135 617 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (178.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
218.41 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
49.54%
Massimo carico di deposito:
82.21%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.63
Long Trade:
187 (50.68%)
Short Trade:
182 (49.32%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
2.14 USD
Profitto medio:
20.58 USD
Perdita media:
-11.83 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-87.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.34 USD (8)
Crescita mensile:
6.03%
Previsione annuale:
73.22%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.91 USD
Massimale:
299.93 USD (15.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.35% (299.87 USD)
Per equità:
6.38% (86.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GDAXI 107
XAUUSD 94
USDJPY 90
WS30 78
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GDAXI 6
XAUUSD 373
USDJPY 146
WS30 263
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GDAXI -302
XAUUSD 39K
USDJPY 6.2K
WS30 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +177.35 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +178.18 USD
Massima perdita consecutiva: -87.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
FXOpen-MT5
1.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 59
Darwinex-Live
3.63 × 980
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.19 × 73
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.82 × 205
2 più
This is a Signal from my live DarwineX account using the RangeBreakout EA
Non ci sono recensioni
2025.08.27 16:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 14:14
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 18:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.17 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 21:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.14 16:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.14 16:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 10:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.04.17 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.17 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
