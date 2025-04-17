- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
369
Profit Trade:
159 (43.08%)
Loss Trade:
210 (56.91%)
Best Trade:
177.35 USD
Worst Trade:
-43.84 USD
Profitto lordo:
3 272.75 USD (181 658 pips)
Perdita lorda:
-2 484.63 USD (135 617 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (178.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
218.41 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
49.54%
Massimo carico di deposito:
82.21%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.63
Long Trade:
187 (50.68%)
Short Trade:
182 (49.32%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
2.14 USD
Profitto medio:
20.58 USD
Perdita media:
-11.83 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-87.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.34 USD (8)
Crescita mensile:
6.03%
Previsione annuale:
73.22%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.91 USD
Massimale:
299.93 USD (15.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.35% (299.87 USD)
Per equità:
6.38% (86.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GDAXI
|107
|XAUUSD
|94
|USDJPY
|90
|WS30
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GDAXI
|6
|XAUUSD
|373
|USDJPY
|146
|WS30
|263
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GDAXI
|-302
|XAUUSD
|39K
|USDJPY
|6.2K
|WS30
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +177.35 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +178.18 USD
Massima perdita consecutiva: -87.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.19 × 59
|
Darwinex-Live
|3.63 × 980
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.19 × 73
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.82 × 205
2 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This is a Signal from my live DarwineX account using the RangeBreakout EA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
79%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
24
99%
369
43%
50%
1.31
2.14
USD
USD
21%
1:200